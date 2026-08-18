Slávistický tábor na nohou. Fanoušci se pustili do Bořila kvůli oslavě gólu

Neděle 16. srpna 2026, Stadion U Nisy, 72. minuta. Liberec prohrává se Slavií 0:1, když Vénuste Baboula srovnává na 1:1. Na lavičce domácích exploduje radost, a s ní i Jan Bořil, muž, kterého Slavia ještě před necelými dvěma měsíci veřejně loučila jako svou legendu. Emotivní gesto u střídačky okamžitě zapálilo diskuse. Jenže kdo sledoval Bořilovy výroky z předchozích týdnů, nemohl být překvapený. Tahle oslava byla ohlášená dopředu.
Měsíc před zápasem to řekl nahlas
16. července, přesně měsíc před utkáním, Bořil v rozhovoru pro platformu Slovan+ prohlásil, že si fanoušků Slavie váží a směrem k tribunám by po gólu neslavil. U střídačky by ale „asi zapumpoval“. Doslova. Zároveň avizoval, že čtvrté kolo v Liberci bude pro Slavii „peklo“. Slova, která Sport.cz přetiskl i s reakcí asistenta slávistického trenéra Zdeňka Houšteckého. Ten tehdy kontroval, že Bořilova interpretace odchodu z Edenu byla vytržená z kontextu.
Bořil tedy věděl, co dělá. Vědomě oddělil fanoušky od realizačního týmu a dopředu vymezil, kam jeho emoce poputují. Když pak Baboula v 72. minutě skóroval, scénář se naplnil. Spontánní to nebylo.
Legenda s hořkou příchutí
Aby člověk pochopil intenzitu fanouškovské reakce, musí se vrátit o dva roky zpátky. V říjnu 2024 Slavia Bořila po třístém ligovém startu zařadila do Klubu legend. Deset sezon, šest mistrovských titulů, rekordní počet evropských startů v klubovém dresu. A 26. června 2026 mu oficiální web věnoval velký rozlučkový text plný superlativů, „deset let a devět trofejí“ stálo v nadpisu.
Jenže tři dny poté, 29. června, vyšel na iDNES rozhovor, ve kterém Bořil popsal svou verzi konce ve Slavii úplně jinak. Tvrdil, že mu trenéři de facto řekli, že s ním v áčku nepočítají, a nabídli mu přesun do béčka. „Nečekal jsem, že se ke mně Slavia takhle zachová,“ řekl doslova. Oficiální rozlučka plná vděku na jedné straně, pocit ponížení na druhé. Dvě verze téhož příběhu, obě veřejné, obě nesmiřitelné.
Proč to pálí víc než u kohokoliv jiného
Hráči slaví góly proti bývalým klubům běžně. Česká liga to zažívá každou sezonu. Výjimečnost Bořilova případu tkví v součtu tří okolností:
- Status legendy – nejde o řadového odchovance, ale o hráče, kterého klub sám institucionálně povýšil na symbol.
- Veřejně odžitý rozchod – obě strany spor přenesly do médií, takže fanoušci měli jasný emoční rámec ještě před prvním výkopem.
- Předem avizované gesto – Bořil sám řekl, co udělá. Tím z oslavy udělal manifest, ne impuls.
Každá z těchto věcí by sama o sobě stačila na diskusi v komentářích. Dohromady vytvořily směs, která slávistický tábor polarizovala. Kritici viděli zradu legendy, obhájci poukazovali na to, že Bořil měl právo na emoce po tom, jak s ním klub naložil.
Kdo převažuje, se říct nedá
Bylo by lákavé napsat, že Bořil přišel o přízeň celé Slavie. Jenže to by nebyla pravda. Z veřejně dostupných zdrojů nelze poctivě určit, jestli převažuje kritika, nebo pochopení. Viditelné je, že téma rozděluje, a to ostře. Klub se do uzávěrky tohoto textu k samotné oslavě veřejně nevyjádřil. Trenér Jindřich Trpišovský ani vedení Slavie bezprostřední reakci nepublikovali. Bořil zůstává v oficiálním Klubu legend, jeho rozlučkový text na webu Slavie stále visí.
Zápas 4. kola Chance Ligy skončil 1:1; Tomáš Holeš otevřel skóre v 15. minutě, Baboula srovnal v 72. U Nisy bylo 9 170 diváků. Výsledek se rozpustí v tabulce. Příběh kolem Bořila ne.
Co z toho zbude
Bez smířlivého gesta z jedné nebo druhé strany se trhlina mezi Bořilem a Slavií spíš nezacelí. Každý další vzájemný zápas Liberce se Slavií teď ponese náboj, který přesahuje tři body. A případný slavnostní návrat legendy do Edenu? Po srpnové neděli U Nisy by měl úplně jiný scénář, než si kdokoliv v červnu představoval.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl