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Kosmetika, kterou mohou mít Češi stále doma: Kontroly odhalily závadné barvy, parfémy i deodoranty

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Kontroly kosmetiky znovu ukazují, že problém nemusí čekat jen v neznámém výrobku z internetu. Mezi nebezpečnými přípravky se objevují známé značky, starší parfémy, deodoranty, barvy na vlasy i výrobky českého původu. Rozhodující přitom není pouze název značky, ale především konkrétní šarže.
Nebezpečná kosmetika se v Česku objevuje stále častěji.

Nebezpečná kosmetika se v Česku objevuje stále častěji.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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