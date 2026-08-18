Kosmetika, kterou mohou mít Češi stále doma: Kontroly odhalily závadné barvy, parfémy i deodoranty

Kosmetická taštička nebo koupelnová skříňka může ukrývat výrobky staré několik let. Právě to je jeden z důvodů, proč mají současná upozornění hygieniků smysl i pro lidi, kteří si daný výrobek v posledních týdnech nekoupili. V evidenci se stále objevují starší přípravky obsahující zakázanou vonnou látku lilial, odborně Butylphenyl Methylpropional. O podobných případech jsme informovali také v našem přehledu nebezpečné kosmetiky zachycené v Evropě.
Pozornost míří na barvy i vlasovou kosmetiku
Mezi kontrolovanými výrobky jsou například některé starší barvy Schwarzkopf a Syoss. U barvy Schwarzkopf Palette Intensive Color Creme 9-4 Vanilková extra světlá blond Ministerstvo zdravotnictví označilo konkrétní šarže 0816Y95912, 0819909022 a 0807705889. Ve složení pečující masky, která je součástí balení, byl uveden Butylphenyl Methylpropional. Ministerstvo přípravek označilo jako nebezpečný.
Na seznamu se objevily i další barvy Schwarzkopf a Syoss a několik stylingových výrobků Taft. Neznamená to ale, že by byly problematické všechny výrobky těchto značek. Rozhodující je přesné označení výrobku, EAN a číslo šarže. Stejný princip platí i u pěti dalších vlasových přípravků, před kterými hygienici nedávno varovali.
Zkontrolovat se vyplatí i krémy a parfémy
Kontroly se netýkají pouze vlasové kosmetiky. Mezi přípravky s lilialem byl uveden také Astrid PEO SOS regenerační krém na nohy v šarži 39196349 A9. Jiný typ problému byl zaznamenán u domácí konopné masti Konopná Čistá, kde podle zveřejněných informací chyběly některé zákonem vyžadované údaje a dokumentace.
U výrobků Bath & Body Works nebyl hlavním problémem lilial. U konkrétního tělového mýdla a tělového mléka podle zjištění chyběly povinné informace a nebyla doložena bezpečnost způsobem vyžadovaným evropskými pravidly. Tomuto případu jsme se podrobně věnovali v článku o problematických kosmetických výrobcích z USA.
Výrazně delší může být životnost parfémů. Člověk jednu lahvičku používá několik let a právě mezi vůněmi se objevují starší šarže obsahující zakázané látky. Upozornění se týkala například některých výrobků Kylie Minogue, Bi-es, La Rive nebo Gordano Parfums. Vedle nich hygienici evidovali také deodorant Adidas Control Ultra a B.U. Heartbeat.
Proč se stále objevuje látka zakázaná několik let
Lilial byl v minulosti běžnou parfemační složkou. Evropská pravidla však jeho používání v kosmetice zakázala. Ministerstvo zdravotnictví uvádí, že je látka klasifikována jako toxická pro reprodukci kategorie 1B a nesmí být používána jako přísada kosmetických přípravků.
Výskyt starých přípravků proto automaticky neznamená, že výrobce používá lilial v současných recepturách. U části známých značek jde o starší výrobní dávky, které vznikly před zákazem a neměly by již být v prodejní síti. Právě skladové zásoby, menší prodejci nebo dlouho uložená kosmetika doma mohou vysvětlovat, proč se podobné nálezy opakují.
Proto doporučujeme nekontrolovat pouze název značky. Pokud máte doma starší barvu, parfém, deodorant nebo vlasovou kosmetiku, podívejte se na číslo šarže a seznam ingrediencí. Další průběžně aktualizované případy najdete v našem přehledu, kde jsme zaznamenali další nebezpečnou kosmetiku známých i českých značek. U nákupů je zároveň dobré připomenout, že cena sama o sobě bezpečnost výrobku neurčuje, což jsme rozebrali také při našem srovnání drogeriových barev na vlasy.
autorský text, SPZI, Kupi.cz