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Jablečný ocet z padaných jablek: Které plody raději nepoužívat

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Dennívýzva
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Co s úrodou jablek? Vyrobte si domácí jablečný ocet. Jen pozor! Podstata tkví ve správném výběru jablek. Před zpracováním se proto vyplatí úrodu pečlivě roztřídit. Poradíme, jak na to.
Jablečný ocet

Jablečný ocet

Zdroj: Foto: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 08:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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