Jablečný ocet z padaných jablek: Které plody raději nepoužívat

Co s úrodou jablek? Vyrobte si domácí jablečný ocet. Jen pozor! Podstata tkví ve správném výběru jablek. Před zpracováním se proto vyplatí úrodu pečlivě roztřídit. Poradíme, jak na to.
Otlaky nevadí, hniloba ano
Jablka s drobnými otlaky, prasklinami nebo poškozenou slupkou lze použít, pokud jsou jinak zdravá a nemají známky hniloby. Poškozená místa odřízněte čistým nožem a zbytek plodu co nejdříve zpracujte. Důležité je, aby dužina nebyla rozbředlá, nepříjemně nezapáchala a neměla podezřelé zbarvení.
Naopak jablka s měkkými hnědými skvrnami, které zasahují hluboko do dužiny, raději vyřaďte. Totéž platí pro plody s viditelnou plísní. Nestačí pouze odstranit povrchovou skvrnu, protože prorůstání plísní nemusí být pouhým okem patrné. Takové ovoce do domácího kvašení nepoužívejte.
Pozor na jablka napadená škůdci
Na zem často padají také plody poškozené obalečem jablečným nebo jiným hmyzem. Samotný drobný otvor po škůdci nemusí znamenat, že je celé jablko nepoužitelné. Pokud je však uvnitř rozsáhlá chodbička, dužina je rozložená nebo se objevuje hniloba, je lepší plod vyřadit.
Zvláštní pozornost věnujte takzvaným mumifikovaným jablkům, která zůstala seschlá na stromě nebo ležela dlouho na zemi. Mohou být zdrojem chorob a pro výrobu octa nejsou vhodná. Používejte raději čerstvě spadané ovoce, které nebylo několik dní vystavené dešti, blátu a střídání teplot.
Tip: Jablečný ocet coby pomocník na řadu neduhů. Kdy pomůže a kdy naopak může uškodit.
Znečištěné plody důkladně zkontrolujte
Jablka ležící v trávě bývají pokrytá hlínou, zbytky rostlin nebo drobnými nečistotami. Před zpracováním je opláchněte pitnou vodou a odstraňte poškozené části. Plody z míst, kde mohly přijít do kontaktu s výkaly zvířat, chemickými postřiky použitými v rozporu s návodem nebo jiným znečištěním, raději nepoužívejte. Ovoce nesbírejte ani z míst, kde se mohly hromadit ropné látky či jiné nebezpečné chemikálie. Takové znečištění nelze spolehlivě odstranit pouhým omytím a kvašení z plodů neudělá bezpečnou surovinu.
Foto: Pixabay
Čistota při přípravě je zásadní
I kvalitní jablka mohou při nesprávném zpracování začít nežádoucím způsobem plesnivět. Používejte čisté nádoby určené pro potraviny, důkladně umyté náčiní a pitnou vodu. Ovoce zpracujte bez zbytečného odkladu a nádobu chraňte před nečistotami. Během kvašení pravidelně kontrolujte povrch.
Pokud se objeví chlupatá plíseň, barevné povlaky nebo výrazně hnilobný zápach, obsah raději vyhoďte. Nesnažte se takovou várku zachraňovat odstraněním povlaku. Domácí jablečný ocet může být dobrým způsobem, jak využít zdravé padané ovoce, ale bezpečný výsledek začíná už pečlivým výběrem plodů.
Zdroj: autorka
Náhledové foto a fotogalerie: Pixabay
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