Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Listopad jako čas pro rytí záhonu. Zelené části musí pod zem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Zima se blíží mílovými kroky a není od věci postarat se o veškeré věci, které je třeba na zahrádce ještě řešit. Klasiku představuje například svázání okrasných travin, vylití zásobníků s vodou a také rytí záhonů. Někteří lidé spíše zastávají metodu ponechání záhonu vlastnímu osudu a jeho úpravu až následující sezonu, nicméně je to škoda. Rytí záhonů se po dlouhá léta řadilo mezi jakési samozřejmosti a naši předkové dobře věděli, proč záhony ryjí.
Rytí záhonu

Rytí záhonu

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 00:00

Reklama
Další články z Naše zahrada
Podzimní péče o trávník: zabráníte jeho poškození v zimních měsících
Podzimní péče o trávník: zabráníte jeho poškození v zimních měsících
Odmrazování auta bez chemie: vyrobte si zimní pomocníky sami
Odmrazování auta bez chemie: vyrobte si zimní pomocníky sami

S příchodem zimy můžete počítat s tím, že odmrazování auta se stane vaší každodenní činností. Nemusíte ale...

Záběry divočáka baví. Karel se zabydlel v brněnských Medlánkách
Záběry divočáka baví. Karel se zabydlel v brněnských Medlánkách

Na internetu se dnes objevuje spousta obrázků a videí zvířat. Většinou jde o záběry jedinců, kteří se nijak...

Domácí zbraň proti hlodavcům: Pět ostrých vůní, které vyženou myši z chalupy i bytu
Domácí zbraň proti hlodavcům: Pět ostrých vůní, které vyženou myši z chalupy i bytu

Domácí zbraň proti hlodavcům: Pět ostrých vůní, které vyženou myši z chalupy i bytu. S prvními mrazíky se...

Kolem pokojovek létají malé černé mušky. Smutnice se v zimě množí kvůli příliš časté zálivce
Kolem pokojovek létají malé černé mušky. Smutnice se v zimě množí kvůli příliš časté zálivce

Zalijete květinu a z hlíny okamžitě vzlétne několik malých černých mušek. Za pár dní už jich je mnohem víc...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...

Všechny články tohoto autora →
Naše zahrada
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.