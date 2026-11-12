Listopad jako čas pro rytí záhonu. Zelené části musí pod zem

Zima se blíží mílovými kroky a není od věci postarat se o veškeré věci, které je třeba na zahrádce ještě řešit. Klasiku představuje například svázání okrasných travin, vylití zásobníků s vodou a také rytí záhonů. Někteří lidé spíše zastávají metodu ponechání záhonu vlastnímu osudu a jeho úpravu až následující sezonu, nicméně je to škoda. Rytí záhonů se po dlouhá léta řadilo mezi jakési samozřejmosti a naši předkové dobře věděli, proč záhony ryjí.
Prokypření půdy se vyplatí
V každém případě. Když se při rytí podíváte na strukturu zeminy, bývá poměrně slepená. Postupem času se ale zemina začne rozpadat, což si samozřejmě přejeme. Velkou výhodou rytí je bezesporu fakt, že na jaře se bude se záhonem pracovat velmi jednoduchým způsobem. Podklad se nám bude dokonale rozpadat a my si velmi jednoduše urovnáme povrch tak, abychom mohli vysévat nebo sázet nejrůznější plodiny.
Zahnojení není od věci
Před rytím není od věci záhony i pohnojit. Klasicky se používá kravská nebo koňská mrva. My používáme vzhledem k minimální velikosti záhonu granulovanou chlévskou mrvu. Ta se také velmi jednoduše zarývá při rytí. My si jednoduše rozvrstvíme granulovanou chlévskou mrvu po záhonu a následně ji zarýváme tak, aby se dostala pod povrch. V průběhu zimy dokonale pronikne do podkladu a my máme pohnojeno.
Hnojení granulovanou chlévskou mrvou: Foto Radek Štěpán
Jak správně rýt záhon
Není nic jednoduššího. My většinou jdeme jakoby po řádcích s tím, že ryjeme na délku rýče. Zemina se nadzvedne a následně obrátí tak, aby veškeré zelené součásti zůstaly pod povrchem. Na správně porytém záhonu vy zelené součásti neměly být vůbec vidět. Některé plevelné rostliny ještě do zimy narostou, to ale vůbec nevadí. Na jaře je před výsevem stejně odstraníme. Záhon pak budeme mít jako ze škatulky.
Tip: Nejvhodnější hnůj, který můžete mít po celý rok. Založení kompostu je snadné.
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Rytí záhonu: Náhledové foto a fotogalerie Radek Štěpán
The post Listopad jako čas pro rytí záhonu. Zelené části musí pod zem first appeared on Naše zahrada.