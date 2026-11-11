Odmrazování auta bez chemie: vyrobte si zimní pomocníky sami

S příchodem zimy můžete počítat s tím, že odmrazování auta se stane vaší každodenní činností. Nemusíte ale nakupovat drahé přípravky na rozmrazení skel nebo zámků. Jednoduché domácí směsi si totiž vyrobíte i sami z běžných surovin, které už pravděpodobně máte doma.
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