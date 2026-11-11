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Podzimní péče o trávník: zabráníte jeho poškození v zimních měsících

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Dennívýzva
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Na podzim bychom se neměli zapomenout postarat o travní porost. Díky správné údržbě před zimou mu zajistíte svěží jarní start a zabráníte tak jeho poškození během chladných měsíců. Poradíme vám, jak se o trávník před nástupem zimy patřičně postarat.
Trávník

Trávník

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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