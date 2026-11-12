Bábovka s vaječným likérem vás dostane jemnou chutí a vůní, kterou ucítíte hned po dopečení

Po Velikonocích mi doma skoro pokaždé zůstane trocha domácího vaječného likéru. A to je chvíle pro tuhle bábovku. Je vláčná, není s ní moc práce a díky oleji s likérem nezačne po prvním nakrojení hned osychat. Do části těsta dávám kakao, jen trochu, aby byl řez mramorovaný. Vypadá pak slavnostněji, i když ve skutečnosti jde o docela obyčejné, rychlé pečení.
Vejce se vyšlehají s cukrem, přijdou tekuté suroviny a nakonec mouka s
kypřicím práškem. Základ vychází z poměru, který se v domácích receptech objevuje pořád dokola v různých podobách: často se dává 5 vajec, asi 200 g cukru, 250 ml oleje, 250 ml vaječného likéru a přibližně 300 g polohrubé mouky.
Vaječný likér těsto zjemní a provoní, olej se zase postará o to, že bábovka zůstane měkká i druhý den. bych ale nepřeháněla. Jedna lžíce bohatě stačí. Když ho dáte víc, tmavá část může být zbytečně těžká a Kakao jemná chuť likéru se v ní trochu ztratí. Recept na vynikající domácí bábovku s vaječným likérem
Teplota trouby: 170 °C
Počet porcí: 1 klasická bábovka Ingredience pro přípravu 200 g moučkového cukru 5 ks vajec 1 sáček vanilkového cukru 250 ml rostlinného oleje 250 ml vaječného likéru 300 g polohrubé mouky 1 balíček kypřicího prášku do pečiva 1 lžíce kakaového prášku tuk na vymazání formy hrubá mouka na vysypání formy moučkový cukr na posypání Postup přípravy jemné likérové bábovky
1. Troubu zapněte na
170 °C. Bábovkovou formu dobře vymažte tukem a vysypte hrubou moukou. U bábovky se tenhle krok nevyplácí odbýt, hlavně u členitější formy.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce, přidejte moučkový cukr a vanilkový cukr. Šlehejte několik minut, až směs zesvětlá a nabude. Nemusí to být úplně dokonalá pěna, ale objem by měl být viditelně větší.
3. Při míchání pomalu přilévejte
olej, spíš tenkým pramínkem než naráz. Stejným způsobem potom zapracujte vaječný likér. Těsto tak zůstane hladké a nebude se zbytečně srážet.
4. Vedle v misce promíchejte
polohrubou mouku s kypřicím práškem. Suchou směs prosejte k tekutému základu a už jen krátce zapracujte stěrkou, případně mixérem na nejnižší otáčky. Jakmile není vidět mouka, stačí. Další míchání bábovce moc nepomůže.
5. Do připravené formy vlijte asi
dvě třetiny těsta. Zbytek nechte v míse. Tady vznikne mramorování, žádná složitá cukrářská disciplína v tom není.
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6. Do zbylého těsta prosejte
kakaový prášek a zlehka ho vmíchejte. Kakaovou část nalijte na světlé těsto ve formě a lžící ji několikrát protáhněte. Jen pár tahů. Když budete míchat dlouho, barvy se slijí do jedné.
7. Formu dejte do trouby a pečte přibližně
55 až 60 minut. Trouby se chovají různě, takže ke konci pečení sáhněte po špejli. Pokud ji vytáhnete suchou, bábovka je upečená.
8. Hotovou bábovku nechte ve formě asi
10 až 15 minut stát. Potom ji opatrně vyklopte na mřížku a nechte dochladnout. Horká bábovka je křehká a při spěchu se ráda natrhne.
9. Před podáváním ji poprašte
moučkovým cukrem. Výborná je ke kávě nebo čaji, u nás ale mizí i druhý den ráno k snídani. Uchovávejte ji přikrytou při pokojové teplotě, aby zbytečně neosychala. Foto: Cooky.cz, Před podáváním lze bábovku poprášit moučkovým cukrem. Ještě pár poznámek k bábovce s vaječným likérem Hustší domácí vaječný likér nevadí. Jen ho přilévejte pomaleji a dejte těstu chvilku, aby se dobře spojilo. Pokud bábovka nahoře tmavne rychleji, než by měla, ke konci pečení ji volně zakryjte alobalem. Formu nejraději vysypávám hrubou moukou. Na povrchu udělá jemnou krustičku a bábovka se pak obvykle vyklopí bez boje.
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