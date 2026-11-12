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Bábovka s vaječným likérem vás dostane jemnou chutí a vůní, kterou ucítíte hned po dopečení

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Po Velikonocích u nás doma pravidelně zbývá trochu domácího vaječného likéru a právě tehdy přichází její chvíle. Bábovka s vaječným likérem je krásně vláčná, snadná na přípravu a díky oleji a koňaku nevysychá hned po prvním nakrojení. Do části těsta přidávám trochu kakaa, takže je na řezu hezky mramorovaná a vypadá slavnostněji, i když je hotová bez zbytečné práce.
Obrázek k receptu na Bábovku s vaječným likérem vás dostane jemnou chutí a vůní, kterou ucítíte hned po dopečení

Obrázek k receptu na Bábovku s vaječným likérem vás dostane jemnou chutí a vůní, kterou ucítíte hned po dopečení

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Bábovku s vaječným likérem vás dostane jemnou chutí a vůní, kterou ucítíte hned po dopečení
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 12.11.2026 14:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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