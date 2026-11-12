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Ježka vídáte na zahradě i ve dne? Potřebuje pomoc. U malých ježků v listopadu nerozhoduje jen váha

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Odpoledne zaslechnete v listí šramot a na zahradě uvidíte ježka. Vypadá roztomile, jenže ježek je noční zvíře. Pokud ho vidíte ve dne, většinou je nemocný, zraněný, podchlazený nebo osiřelý a potřebuje vaši pomoc. Ne každého malého ježka je ale nutné hned brát z přírody.
Ježek

Ježek

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 12.11.2026 05:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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