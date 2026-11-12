Ježka vídáte na zahradě i ve dne? Potřebuje pomoc. U malých ježků v listopadu nerozhoduje jen váha

Odpoledne zaslechnete v listí šramot a na zahradě uvidíte ježka. Vypadá roztomile, jenže ježek je noční zvíře. Pokud ho vidíte ve dne, většinou je nemocný, zraněný, podchlazený nebo osiřelý a potřebuje vaši pomoc. Ne každého malého ježka je ale nutné hned brát z přírody.
Kdy musí ježek okamžitě do péče odborníků
Ježek, kterého potkáte za světla, potřebuje pomoc bez ohledu na velikost, i když vypadá čile. Často se po přenesení do tepla nejdřív zotaví a za pár dní se zhroutí. Pomoc potřebuje také ježek, který vrávorá, nechce jíst, má zelený slizký trus nebo leží studený mimo úkryt. Zdravý ježek totiž v zimě spí schovaný v listí a vůbec ho neuvidíte. Do záchranné stanice patří i mládě, které na podzim váží méně než 250 gramů, protože jde nejspíš o sirotka.
Foto: Pixabay
Jak nalezenému ježkovi pomoci
Ježka vezměte do rukavic nebo ručníku a dejte ho do krabice s vysokými stěnami, protože ježci umí šplhat. Krabici postavte do vytápěné místnosti. Pokud je ježek studený, přiložte mu láhev s teplou, ale ne horkou vodou zabalenou v látce. Jídlo mu dejte až ve chvíli, kdy se zahřeje. Pak hned zavolejte nejbližší záchrannou stanici, kontakty najdete na webu ČSOP. Domů na zimu si ho bez domluvy neberte, je chráněný a péče o něj je náročná.
Kdy stačí ježka přikrmovat
Pokud ježek chodí na zahradu jen v noci, je čilý a přibírá, stačí ho přikrmovat. Před zimou by měl vážit aspoň 450 gramů. Dejte mu kočičí nebo psí konzervu (ne rybí), kočičí granule nebo vařené kuřecí maso a k tomu mělkou misku s vodou. Mléko mu nikdy nedávejte, způsobuje mu průjem. Aby jídlo nesnědly kočky, přiklopte misku obrácenou krabicí s otvorem asi 13 krát 13 centimetrů a zatižte ji cihlou.
Tip: Ježci hledají místo k zimování: Jak jim vytvořit bezpečný kout
Pomůžete mu i tím, že v koutě zahrady necháte hromadu listí a klestí. Před pálením ji ale vždy prohlédněte, jestli v ní ježek nespí.
Zdroje info: Autor, https://cnn.iprima.cz/jak-vypada-prubeh-jezciho-roku-kdy-mu-pomahat-a-cim-mu-neublizit-489593, https://www.britishhedgehogs.org.uk/autumn-juveniles/
Náhledové foto: Pixabay
The post Ježka vídáte na zahradě i ve dne? Potřebuje pomoc. U malých ježků v listopadu nerozhoduje jen váha first appeared on Naše zahrada.