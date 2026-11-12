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Jablečný štrúdl, který zvládnete i na poslední chvíli: Listové těsto a voňavá jablka tvoří osvědčenou dvojici

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Jsou dny, kdy chci mít ke kávě něco domácího, ale na zadělávání a odpočívání těsta zkrátka není čas. V tu chvíli přichází na řadu jablečný štrúdl z listového těsta. Křehký, voňavý a hotový mnohem rychleji, než by se zdálo. U nás doma se osvědčilo hrubě nastrouhaná jablka předem vymačkat, přidat skořici, vanilkový cukr a trochu strouhanky, aby závin zůstal pěkně uvnitř a nerozmočil se.
Obrázek k receptu na Jablečný štrúdl z listového těsta je podzimní klasika, kterou milujeme pro její jednoduchost, rychlost a nádhernou vůni a chuť

Obrázek k receptu na Jablečný štrúdl z listového těsta je podzimní klasika, kterou milujeme pro její jednoduchost, rychlost a nádhernou vůni a chuť

Zdroj: Zdroj: Vaření s Jančou, Recept na Jablečný štrúdl z listového těsta je podzimní klasika, kterou milujeme pro její jednoduchost, rychlost a nádhernou vůni a chuť
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 12.11.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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