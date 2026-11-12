Jablečný štrúdl, který zvládnete i na poslední chvíli: Listové těsto a voňavá jablka tvoří osvědčenou dvojici

Někdy je chuť na něco ke kávě větší než ochota pouštět se do kynutí, zadělávání a čekání. V takové chvíli sahám po listovém těstě a jablkách. Jablečný štrúdl je za chvíli připravený, v troubě provoní kuchyň a při troše pozornosti zůstane křehký, ne rozmáčený. Doma se mi nejvíc osvědčilo jablka nastrouhat nahrubo, poctivě z nich vymačkat šťávu a pak je promíchat se skořicí, vanilkovým cukrem a trochou strouhanky.
Tenhle recept mám zařazený mezi ty, na které je spoleh. Nevyžaduje
žádnou velkou cukrářskou přesnost, ale pár detailů se vyplatí nepřeskočit. Těsto se pak upeče hezky dozlatova a náplň zůstane šťavnatá, jen se nerozjede do mokré hmoty. Za nejdůležitější považuji vymačkání . Je to obyčejný krok, ale rozdíl je znát hned. jablek A ta šťáva? Tu u nás nikdo nevylévá. Skončí ve sklenici jako rychlý domácí mošt.
Ještě drobnost z kuchyně: Pokud máte po ruce rozinky, namočte je předem do rumu. Stačí jich trochu. V náplni pak nejsou nijak křiklavé, spíš štrúdl příjemně posunou do slavnostnější chuti. Recept na snadný jablečný štrúdl z listového těsta
Doba přípravy: 25 minut Délka pečení v troubě: 30-45 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: 4 záviny Ingredience pro přípravu 1,5 kg oloupaných jablek 2 ks listového těsta trochu hladké mouky na podsypání 100 g rozinek namočených v rumu 4 vrchovaté lžíce strouhanky 2 balíčky vanilkového cukru 4 lžičky mleté skořice moučkový cukr na posypání hotového závinu Postup přípravy domácího štrúdlu s jablky
1. Začněte
jablky. Oloupejte je, vykrojte jádřince a nastrouhejte je nahrubo. Někde se dávají na plátky nebo na menší kostičky, ale u tohoto závinu se mi hrubé strouhání osvědčilo nejvíc. Náplň se pak dobře rozkládá a závin se lépe balí.
Zdroj: Vaření s Jančou, Oloupaná jablka nastrouhejte na hrubém struhadle.
2. Nastrouhaná
jablka vezměte po částech do rukou a pořádně je vymačkejte. Šťávu si dejte stranou, rozhodně není potřeba ji vylévat. Je sladká, svěží a chutná skoro jako malý mošt. Díky tomuhle kroku nebude náplň přemokřená a listové těsto má větší šanci upéct se křehce. Zdroj: Vaření s Jančou, Přebytečnou šťávu z jablek rukama vymačkejte.
3. K jablkům v míse přidejte
rozinky v rumu, vanilkový cukr a mletou skořici. Směs promíchejte. Nemusí to být nijak dlouho, jen aby skořice a cukr nebyly na jednom místě a každá část náplně měla podobnou chuť. Zdroj: Vaření s Jančou, Přidejte ostatní ingredience a připravte náplň,
4. Každé
listové těsto rozkrojte napůl. Dostanete tak celkem 4 pláty. Na lehce pomoučněné pracovní ploše je podle potřeby ještě trochu rozválejte. Pozor ale na příliš tenké těsto, při zavinování se pak rádo trhá a jablka si najdou cestu ven. Vymazávání plechu není nutné
5. Stejně tak není potřeba potírat tukem samotné záviny, pokud to běžně neděláte. U tohoto postupu to funguje jednoduše i bez toho.
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6. Na každý plát těsta nasypte část
strouhanky. Vytvoří vrstvu mezi těstem a jablečnou náplní a zachytí šťávu, která se při pečení ještě uvolní. Malý trik, ale na výsledku je vidět.
7. Na připravené pláty rozdělte
jablečnou náplň. U okrajů nechte trochu místa. Při balení se vám to vrátí, protože závin půjde uzavřít čistěji a náplň nebude tolik vytékat. Zdroj: Vaření s Jančou, Na každý plát těsta rozprostřete jablečnou náplň, okraje nechte volné.
8. Těsto pomalu zaviňte do tvaru
závinu a konce založte pod něj. Kdo chce, může horní stranu párkrát jemně propíchnout vidličkou. Pára pak bude mít kudy odcházet a těsto se nebude tolik nadouvat. Zdroj: Vaření s Jančou, Záviny srolujte a přeneste na plech.
9. Štrúdly přeneste na plech a vložte do trouby vyhřáté na
200 °C. Pečte přibližně 30 až 45 minut. Čas se může lišit podle trouby i podle síly těsta. Hotový závin poznáte podle pěkné růžovo-zlaté barvy. Zdroj: Vaření s Jančou, Záviny upečete v troubě do růžova.
10. Po upečení nechte záviny chvíli v klidu vychladnout. Až potom je poprašte
moučkovým cukrem a krájejte. Nejlepší jsou v den pečení, ale když se dobře uloží, vydrží bez potíží i do druhého dne. Rady co hlídat, aby byl štrúdl opravdu křehký Jestli máte hodně šťavnatá jablka, přisypte klidně ještě jednu lžíci strouhanky. Pro výraznější chuť se do náplně hodí také nasekané vlašské ořechy. Se štrúdlovým nožem chvíli počkejte. Když ho krájíte horký, listové těsto se víc láme a náplň snadno vyjíždí ven. U listového těsta bývá největším nepřítelem mokrá náplň. Proto má smysl jablka vymačkat a pod ně nasypat strouhanku. Tyhle dva kroky vypadají obyčejně, ale dokážou zachránit celý plech. Někdo závin před pečením potírá žloutkem, někdo ho nechává bez potírání. Obojí je v pořádku. Jen bych do toho už nepřidávala další vlhkost navíc, zvlášť když jsou jablka hodně šťavnatá.
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Zdroj a foto: Se souhlasem
Vaření s Jančou