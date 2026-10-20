Italská móda zazářila v Praze. Nechyběly krajky ani luxusní róby

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Podzim je v plném proudu a s ním přichází i čas na obměnu šatníku. Lehké letní kousky střídají hřejivé materiály, zajímavé střihy a promyšlené vrstvení. Letošní sezoně sluší především čokoládově hnědá, béžová nebo zelená. Že ale podzimní móda nemusí být jen o tlumených barvách, ukázala italská značka Ermanno Scervino, která své modely představila na módní přehlídce v Praze. Od kanceláře až do ulic velkoměsta
Kolekce nabídla inspiraci pro nejrůznější příležitosti. Od pohodlné městské módy přes elegantní kancelářské outfity až po výrazné večerní róby. Velkou roli hrálo vrstvení a kombinování zdánlivě odlišných materiálů. Široké šedé kalhoty s jemným kardiganem a romantickou krajkou působily ležérně, ale zároveň žensky.
foto: herminapress
Pozornost si zasloužil také model v čokoládových a béžových tónech, který spojil kostkované šaty, hřejivou bundu a vysoké semišové kozačky. Právě kombinace různých materiálů a podzimních odstínů dodala celému outfitu zajímavý nádech. Výrazná kabelka pak celý model skvěle doplnila a ukázala, že i praktické oblečení do chladnějších dnů může působit velmi stylově.
foto: herminapress
Naším favoritem se stal světle modrý kostýmek, který mezi typickými podzimními odstíny příjemně vynikal. Krátké dvouřadé sako v kombinaci s minisukní a jemnou bílou halenkou působilo svěže, žensky a elegantně. Tento model ukázal, že ani s příchodem chladnějších dnů se nemusíme vzdávat jemných pastelových barev.
foto: herminapress Večerní róby plné ženskosti
Nechyběla ani večerní elegance, která ukázala luxusnější tvář celé kolekce. Zlatavá třpytivá róba zaujala přiléhavou siluetou, krajkou a bohatým zdobením, které při každém pohybu krásně odráželo světlo. Šaty působily velmi žensky a elegantně, přičemž jejich výrazný materiál nepotřeboval žádné další šperky nebo doplňky.
foto: herminapress
Zcela jiný dojem pak vyvolaly dlouhé červené šaty z průsvitné krajky s květinovými motivy. Vysoký stojáček ke krku a dlouhé rukávy jim dodávaly eleganci, zatímco přiléhavý střih a průsvitný materiál podtrhovaly ženskou siluetu. Celý model působil výrazně, ale zároveň si zachoval eleganci a smysl pro detail.
foto: herminapress A pokud vás italská móda zaujala, nemusíte za ní cestovat až do Milána. Ermanno Scervino má svůj butik také v Praze, v Pařížské ulici 30, kde si můžete tvorbu této značky prohlédnout zblízka.