Pěkný vlněný kabát si zaslouží boty, které ho nezkazí. Pohodlné tenisky nikdo vyhazovat nemusí, ale k elegantnímu zimnímu oblečení se letos nabízí lepší volba. A je pohodlnější, než byste možná čekala.
Naše módní články jsou vždy zamýšleny jako zábavné lifestyle čtení s nadsázkou, netýkají se nikoho konkrétního. Každá žena má nosit hlavně to, v čem se cítí dobře. Masivní podrážky ustupují
Po několika letech těžkých a objemných bot se módní svět zklidňuje. Obuv pro zimu 2026/2027 je štíhlejší, uhlazenější a vystačí si s méně ozdobami. Vysoké platformy dostaly pauzu a do popředí se vracejí čisté linie a kvalitní materiály.
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Pro ženy po padesátce je to dobrá zpráva. K uhlazenému kabátu se přirozeně hodí i uhlazená bota a letošní nabídka jich má opravdu hodně.
Foto: Magnific.com Kotníčková klasika bez ozdob
Základem zimního botníku jsou jednoduché kotníkové boty na ploché podrážce nebo nízkém podpatku, nejčastěji v černé barvě. Americká stylistka Cynthia Kennedy je doporučuje právě k dlouhému kabátu. Podle ní žena nepotřebuje vysoký podpatek ani zdobení, aby vypadala sofistikovaně.
Velkou výhodou je jejich všestrannost. Kdo nemá doma moc místa, vystačí si s jedním takovým párem na většinu zimních dní.
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Velkým hitem sezony jsou takzvané slouchy kozačky. Mají volnější holeň, která se měkce shrnuje kolem nohy. Do širší holeně se vejde teplá ponožka i vložka navíc a nic se nezařezává do lýtka.
Nejvíc se nosí v semiši a na nízkém podpatku. Díky tomu se v nich dobře chodí i po zimním chodníku.
Foto: Magnific.com Kovbojky v tišší podobě
Westernové boty se drží už několik sezon, letos jsou ale mnohem střídmější. Mají méně kamínků a ozdob a jednodušší tvar, takže působí spíš elegantně než výstředně. Na přehlídkách je ukázaly třeba značky Chloé nebo Gabriela Hearst.
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K dlouhému kabátu tak mohou fungovat i ženám, které by si klasické kovbojky nikdy neobuly.
Hnědá a vínová vedle černé
Černá zůstává jistotou, ale kdo chce botník osvěžit, může sáhnout po barvě. Letošní zimu se nosí teplé hnědé odstíny a vínová. Obzvlášť hezky vypadají na semiši, který jim dodá měkký a hřejivý vzhled.
Foto: Magnific.com Zdroje: Eva Malíková, autorský text, https://www.women.com/2305556/winter-2026-2027-boot-trends-perfect-for-older-women/, https://www.harpersbazaar.in/fashion/story/the-fallwinter-2026-boot-trends-that-will-dominate-the-season-1448063-2026-09-09, https://www.whowhatwear.com/fashion/shoes/winter-boots-trends-2026, https://www.arecenze.cz/?p=396368, https://www.arecenze.cz/clanky/trendy-boty-na-podzim-2026-vybrala-jsem-11-nejzajimavejsich-modelu-vraci-se-i-retro-tenisky-z-80-let/, https://blog.petitedressing.com/10-shoe-trends-women-over-60-should-skip-this-winter/
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