Zimní šatník má jeden zvláštní paradox. V létě řešíme šaty, topy, sukně, kalhoty a boty. Od listopadu pak většinu toho všeho zakryjeme jedním kusem oblečení.
Kabát se na několik měsíců stane outfitem.
Možná právě proto je letošní odklon od čistého minimalismu tak příjemný. Kolekce podzim/zima 2026 přinesly vedle klasických neutrálů výraznější barvy, bohatší textury, měkčí tvary a kabáty, které nemají ambici být neviditelné.
Nemusíš samozřejmě okamžitě kupovat fialový samet s péřovým lemem. Trendy jsou nejlepší ve chvíli, kdy z nich vytáhneš jednu použitelnou věc.
Barva se vrací i do období, které obvykle patří černé
Vogue letos mezi výraznými tématy podzimních kolekcí zmiňuje syté monochromatické barvy. Nejen doplněk nebo šála, ale celý velký kus.
Pro běžný život to může znamenat kabát v bordó, tmavě zelené, modré, švestkové nebo cihlové. Nemusí být neonový, aby dokázal totéž: rozbít zimní řadu černá–šedá–camel.
Nejjednodušší způsob nošení je vlastně velmi konzervativní. Výraznější kabát nech jako jedinou barvu a pod něj obleč černé kalhoty, džíny, neutrální svetr a jednoduché boty.
Opera coat: trochu dramatu bez opery
British Vogue letos upozorňuje na návrat takzvaných opera coats – dlouhých výrazných kabátů a plášťů inspirovaných večerními historickými siluetami. Na přehlídkách se objevují jacquardy, samet, bouclé, výšivky, kožešinové nebo péřové lemy. V reálném šatníku ale nemusíš kopírovat celou scénografii.
Stačí dlouhý kabát s výraznější texturou, širším límcem, bohatším objemem nebo výraznějším povrchem. Nejlépe funguje právě s obyčejným základem: rolák, rovné kalhoty, džíny, jednoduché kozačky. Kabát udělá práci za zbytek outfitu.
Duffle kabát je zpátky a tentokrát nevypadá školně
Dalším návratem je kabát se zapínáním na olivky. Duffle coat se objevil například u Dries Van Noten nebo Polo Ralph Lauren a Vogue ho řadí mezi důležité kabátové směry sezóny. Je praktický právě proto, že v něm není nic křehkého. Hodí se k džínům, širokým kalhotám, teniskám i robustním botám.
Pokud máš pocit, že klasický vlněný kabát působí na tvůj život příliš formálně, duffle může být lepší kompromis mezi bundou a elegantním kabátem.
Kožešinový detail místo celého kožichu
Sezóna také vrací chlupaté textury, shearling a výrazné lemy. Nemusíš kvůli tomu chodit jako filmová hvězda z roku 1978. Mnohem nositelnější je kabát s kožešinovým límcem, chlupatým lemem rukávů nebo texturou jen na části oděvu.
Pokud už máš obyčejný kabát, podobný efekt někdy udělá i samostatný límec nebo výrazná šála. Trend se nemusí pokaždé koupit celý.
A černý kabát? Klidně si ho nech
Trend není výpověď ze šatníku. Pokud máš černý kabát, který sedí, je teplý a nosíš ho ráda, není důvod ho vyměnit jen proto, že runway letos ukázala něco hlasitějšího.
Můžeš změnit boty. Přidat barevnou kabelku. Připnout brož. Vyměnit šálu. Nebo nedělat vůbec nic. Móda je mnohem příjemnější, když trend chápeš jako nabídku, ne jako upozornění, že jsi zase pozadu.
A letošní nabídka zní docela lákavě: zima nemusí automaticky znamenat, že se všichni oblékneme do stejného tmavého obdélníku.
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Zdroje: Vogue – 9 Key Fall/Winter 2026 Fashion Trends to Know This Season [1], British Vogue – The Key Autumn/Winter 2026 Trends To Know Now [2], Vogue – 8 Fall Coat Trends Worth Investing In [3].