Opera coat vrací do módy okázalou eleganci
Po několika sezónách, během kterých módnímu světu dominoval
minimalismus a estetika tichého luxusu, dostávají prostor výraznější siluety, dekorativní materiály a kousky s vlastním příběhem. Jedním z nejviditelnějších příkladů je právě opera coat. Jeho současná popularita souvisí mimo jiné s tvorbou návrháře Connera Ivese, který ve svých kolekcích pracuje s historickými textiliemi, vintage kožešinovými lemy a bohatým zdobením. Pozornost si získávají i modely inspirované archivními oděvy, například od návrháře Viktora Gicheva.
Opera coat přitom není úplně novým módním vynálezem. Jeho původní podoba vychází ze společenského šatníku a dlouhých kabátů, které se nosily přes večerní róby při návštěvách opery a dalších slavnostních událostech. Tradičně sahaly ke kotníkům nebo až na zem a jejich úkolem nebylo jen zahřát, ale také podtrhnout eleganci celého oděvu. Současná interpretace na tuto tradici navazuje, zároveň ale opouští přísně společenská pravidla.
A právě v tom spočívá její největší kouzlo. Kabát, který by dříve působil přirozeně především v kombinaci s večerními šaty, dnes návrháři i módní nadšenci oblékají k denimu, jednoduchým topům nebo méně formální obuvi. Opera coat se tak objevuje nejen na společenských akcích, ale také v běžných městských
outfitech, kde se stává statementem.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: LUXUS NENÍ O PENĚZÍCH: OBJEVTE STYLINGOVÝ TRIK, KTERÝ BOŘÍ MÓDNÍ PRAVIDLA Jak poznat skutečný opera coat a které detaily rozhodují?
Opera coat se od klasického dlouhého zimního kabátu liší především svým společenským původem a dekorativním zpracováním. Typická je pro něj prodloužená silueta, která může sahat pod kolena, ke kotníkům nebo až na zem. Střih bývá volnější a někdy připomíná župan či historický plášť. Výraznější objem mohou podtrhovat široké rukávy, bohatší límec nebo kožešinové lemy.
Nejdůležitější roli ovšem hrají materiály a zdobení. V současných kolekcích se objevuje především brokát, žakár, samet a další výrazně strukturované textilie. Typické jsou také květinové a orientální motivy, propracované výšivky, aplikace nebo dekorativní lemování. Některé modely doplňuje umělá kožešina či peří, které ještě více zdůrazňují jejich historizující a divadelní charakter.
Barevná paleta rozhodně nekončí u černé a tmavě modré. Vedle vínové, čokoládově hnědé a hluboké zelené se uplatňují také zlatavé odstíny, tlumené květinové vzory nebo kontrastní kombinace
barev. Právě bohatší barevnost a zdobení odlišují opera coat od minimalistických svrchníků, které v posledních letech dominovaly zimním kolekcím.
Při výběru se vyplatí myslet také na praktičnost. Pokud chcete kabát nosit pravidelně, zaměřte se na pohodlný střih, kvalitní podšívku a materiál odpovídající počasí. Výrazně zdobené modely mohou být skvělou investicí do šatníku, ale jejich využitelnost bude záviset také na tom, jak snadno je dokážete kombinovat s
oblečením, které už vlastníte.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: ČERNÁ MÁ KONKURENCI: ODHALTE TAJEMSTVÍ STYLINGU BARVY, KTERÁ DODÁ ŠATNÍKU NOVÝ ROZMĚR Foto: James Cochrane / CPHFW Jak nosit Opera Coat Kombinace s džínami a obyčejným tričkem
Jedním z nejjednodušších způsobů, jak výrazný kabát začlenit do každodenního šatníku, je kombinace s denimem. Právě kontrast mezi zdobeným svrchníkem a obyčejnými džínami patří k nejvýraznějším stylingovým principům současného trendu. Inspirovat se můžete také přehlídkovými kombinacemi značky Conner Ives, kde se historizující kabáty objevují vedle mnohem uvolněnějších kousků.
Dobře vypadají rovné džíny s vyšším pasem, širší nohavice i modely s lehce obnošeným vzhledem. Základ outfitu může tvořit obyčejné bílé nebo černé tričko, případně vintage kousek s potiskem oblíbené kapely. Výsledkem je kombinace, která působí nenuceně, ale přesto má výrazný módní charakter.
Pokud chcete zachovat uvolněný nádech, doplňte outfit jednoduchou koženou kabelkou a obuví s čistými liniemi. Zajímavý kontrast vytvoří také robustnější vojenské boty nebo klasické lodičky. Důležité je nechat kabát vyniknout a nepřidávat další výrazné prvky jen proto, aby celek působil zajímavěji.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: NA MET GALA 2027 V DŽÍNÁCH A TRIČKU? MOŽNÁ ANO. INSPIRACI TENTOKRÁT NAJDETE I VE SVÉM ŠATNÍKU Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Saténové šaty a jemné materiály podtrhnou slavnostní původ trendu
Pokud se chcete přiblížit původní společenské podobě opera coatu, vyzkoušejte ho v kombinaci se saténovými šaty nebo jednoduchou sukní. Právě spojení bohatě zdobeného svrchníku s jemným, splývavým materiálem vytváří zajímavý kontrast mezi výrazností a lehkostí. Nemusíte přitom sahat po večerní róbě. Dobře poslouží také minimalistické slip šaty, které nechají kabát převzít hlavní roli.
Podobně můžete pracovat s kombinací jednoduchého topu a saténové midi sukně. Pokud zvolíte kabát s výraznou výšivkou nebo kožešinovým lemem, zbytek outfitu může zůstat poměrně střídmý. Naopak u jednoduššího modelu si můžete dovolit výraznější šperky nebo zajímavější strukturu dalších materiálů.
Pro večerní příležitosti doplňte kombinaci špičatými lodičkami, jemnými sandálky nebo elegantními kozačkami. Výsledkem bude outfit, který respektuje slavnostní původ opera coatu, ale nepůsobí jako historický kostým.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: VRSTVENÍ NENÍ JEN O TEPLE: NAUČTE SE KOMBINOVAT OBLEČENÍ TAK, ABY OUTFIT ZÍSKAL NOVÝ ROZMĚR Foto: James Cochrane / CPHFW Kožené boty dodají dramatickému kabátu současný charakter
Obuv dokáže výrazně změnit celkové vyznění outfitu. Vysoké kozačky nebo elegantní boty s úzkou špičkou podtrhnou slavnostnější charakter svrchníku, zatímco robustnější modely mu dodají moderní městský nádech. Černé kotníkové boty s pevnou podrážkou, vojenské šněrovací modely nebo masivní mokasíny vytvoří zajímavý kontrast s luxusním vzhledem kabátu.
Pokud dáváte přednost jemnější kombinaci, vyzkoušejte vysoké kozačky na nižším podpatku nebo klasické lodičky. Právě spojení historizujícího kabátu s jednoduchou obuví může vytvořit velmi současný outfit, který nepůsobí přehnaně slavnostně.
U dlouhých modelů myslete také na proporce. Objemný kabát a široké kalhoty mohou v kombinaci s masivní obuví působit těžkopádně. Vyvážit je pomohou rovné či užší nohavice, případně boty s elegantnější špičkou. Nemusíte zůstávat jen u černé. Tmavě hnědá, vínová nebo koňaková kůže dodají outfitu barevnou hloubku a dobře doplní podobně laděné odstíny svrchníku.
PŘEČTĚTE SI TAKÉ: MOŽNÁ POTŘEBUJETE ŠPATNÉ BOTY: VYZKOUŠEJTE KOMBINACE, KTERÉ BOŘÍ ZAŽITÁ MÓDNÍ PRAVIDLA Foto: Noor-u-Nisa Khan / CPHFW Výrazný kabát nepotřebuje desítky doplňků
U opera coatu záleží především na tom, jak pracujete s jeho zdobením. Model s bohatou výšivkou, kožešinovým lemem nebo výraznými vzory už sám o sobě přitahuje dostatek pozornosti. Není proto nutné doplňovat ho množstvím nápadných šperků, ozdobnou kabelkou a výraznou obuví současně.
Pro každodenní nošení se hodí jednoduchá kožená kabelka, minimalistický pásek nebo sluneční brýle s výraznějšími obroučkami. Pokud chcete podpořit vintage charakter kabátu, můžete přidat menší kabelku s pevnou konstrukcí nebo kožené rukavice. Ty navíc představují praktický doplněk do chladnějšího počasí.
Večer si můžete dovolit trochu více experimentovat. Dlouhé rukavice, výraznější náušnice nebo jemný lesk na doplňcích podpoří slavnostní charakter svrchníku. Zajímavě může působit také kombinace různých textur, například sametu, saténu a kůže. Jednotlivé prvky by však měly tvořit promyšlený celek, ne soupeřit o pozornost.
Opera coat je především příležitostí vystoupit z každodenní módní rutiny. Nemusíte kvůli němu měnit celý šatník ani čekat na návštěvu opery. Stačí ho obléknout přes jednoduché džíny a tričko nebo jím doplnit oblíbené šaty. Právě schopnost proměnit i obyčejnou kombinaci v osobitý outfit z něj dělá jeden z nejzajímavějších svrchníků letošní
zimy. Zdroje: L’Officiel, British Vogue, Harper’s Bazaar