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Google a Samsung uvádějí Intelligent Eyewear: Chytré brýle s Gemini v 30 designech

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Společnosti Google a Samsung již před nějakou dobou uvedly, že představí chytré brýle, přičemž jsme znali jen základní informace o nich, ale nic podrobnějšího. Až...
Google a Samsung uvádějí Intelligent Eyewear: Chytré brýle s Gemini v 30 designech

Google a Samsung uvádějí Intelligent Eyewear: Chytré brýle s Gemini v 30 designech

Zdroj: Samsung
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 13.11.2026 07:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

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