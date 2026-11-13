Google a Samsung uvádějí Intelligent Eyewear: Chytré brýle s Gemini v 30 designech

Google a Samsung uvádějí Intelligent Eyewear: Chytré brýle s Gemini v 30 designechPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Google a Samsung uvádějí Intelligent Eyewear: Chytré brýle s Gemini v 30 designechZdroj: Samsung
Článek byl publikován 13.11.2026 07:33
Tisková konference k zbrusu nové sérii telefonů od čínské společnosti Honor sice proběhne až zítra v pátek...
Ve zkratce: Výrobce Epico představil novou řadu příslušenství pro iPhone Duo, zahrnující aramidové i odolné...
Vidíte na svém mobilním telefonu již nějakou dobu 5G připojení k mobilní síti? Tak vězte, že se nejednalo a...
Na začátku listopadu jsme se dočkali představení nejnovějšího top modelu od Motoroly. Novinka Motorola...
Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...Všechny články tohoto autora →
- Inkognito režim u 6 oblíbených aplikací má své výhody, jen ho nikdo nepoužívá. Zapnout jde jednoduše
- Resetujte telefon do továrního nastavení a nepřijdete o jediný soubor. Stačí předem udělat pár jednoduchých kroků
- Mercedes-Benz prodal svou síť nabíječek po pouhých třech letech. Vydělávat na ní se prostě nedařilo
- Odinstalovat aplikaci nestačí, WhatsApp účet musíte smazat ručně. Ale bez správného postupu přijdete o konverzace a kontakty