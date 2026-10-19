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Igelitová taška v pračce: prádlo bude čisté, bez chlupů a skvrn

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Jistě se vám už stalo, že i když jste vyprali prádlo, našli jste na něm chlup, vlas nebo špatně vypranou skvrnu. V některých případech tak nezbývá než prací cyklus opakovat. Pokud chcete těmto situacím předejít, strčte do pračky společně s prádlem i igelitovou tašku. Jedná se o skvělou vychytávku, díky níž už na oblečení po vyprání nenaleznete ani vlásek.
Igelitová taška v pračce: prádlo bude čisté, bez chlupů a skvrn

Igelitová taška v pračce: prádlo bude čisté, bez chlupů a skvrn

Zdroj: pračka
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 19.10.2026 23:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

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