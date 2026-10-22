Manchesteru City hrozí obří odečet bodů. Podle anglického serveru by znamenal jistý sestup

Manchesteru City hrozí obří odečet bodů. Podle anglického serveru by znamenal jistý sestupPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Manchesteru City hrozí obří odečet bodů. Podle anglického serveru by znamenal jistý sestupZdroj: Manchester City
Článek byl publikován 22.10.2026 20:01
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