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Manchesteru City hrozí obří odečet bodů. Podle anglického serveru by znamenal jistý sestup

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Dennívýzva
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Obří odečet bodů, který zaručí sestup, k tomu masivní pokuta a možná další bodová ztráta i v příští sezoně. Takový trest podle insiderů deníku Daily Mail čeká Manchester City za porušení finančních pravidel Premier League. Nejhorší scénář s pádem do League Two ale zdroje odmítají.
Manchesteru City hrozí obří odečet bodů. Podle anglického serveru by znamenal jistý sestup

Manchesteru City hrozí obří odečet bodů. Podle anglického serveru by znamenal jistý sestup

Zdroj: Manchester City
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 20:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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