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Deset let od smrti Tomáše Valíka. Pekař Zajíček ze seriálu Ulice se bál lékařů a svůj zhoršující se stav tajil

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Právě uplynulo deset let od předčasného úmrtí Tomáše Valíka ze seriálu Ulice. Jednapadesátiletý herec své zhoršující se zdraví před kolegy tajil.
Šárka Ulrichová a Tomáš Valík (2015)

Šárka Ulrichová a Tomáš Valík (2015)

Zdroj: FOTO:David Sedlecký, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:41

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