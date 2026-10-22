Deset let od smrti Tomáše Valíka. Pekař Zajíček ze seriálu Ulice se bál lékařů a svůj zhoršující se stav tajil

Letos v říjnu uplynulo přesně deset let od předčasného úmrtí herce Tomáše Valíka, kterého si televizní diváci pamatují především jako pekaře a závozníka Richarda Zajíčka ze seriálu Ulice. Zemřel v pouhých jednapadesáti letech na následky nemoci, jejíž vážnost před svými kolegy do poslední chvíle pečlivě tajil.
Nečekaný odchod a vyvrácené spekulace
Úmrtí Tomáše Valíka v říjnu 2016 jeho herecké kolegy překvapilo. Na natáčení seriálu Ulice působil vždy vesele a lidé jako Adrian Jastraban nebo Václav Svoboda o jeho vážné nemoci vůbec netušili. Zhoršující se stav znalo jen pár nejbližších přátel včetně Šárky Ullrichové, se kterou trávil poslední chvíle, a rodina pak musela vyvracet mediální spekulace o nákaze virem HIV nebo rakovině.
Nedůvěra k lékařům a fatální následky
Na podzimním kolapsu se výrazně podepsal hercův dlouhodobý strach z klasické medicíny a odmítání chemických léků. Podle vzpomínek jeho okolí trpěl už od začátku léta roku 2016 silným kašlem. Přátelé ho opakovaně prosili o návštěvu ordinace, on se ale snažil léčit sám pomocí nejrůznějších bylinek. Přírodní přístup na vážnou infekci nestačil a neléčený pacient dvakrát po sobě přechodil zápal plic.
Jeho organismus se tím naprosto vyčerpal a na konci září musel být převezen do nemocnice s těžce poškozenými dýchacími cestami. Lékaři ho pro úlevu těla uvedli do umělého spánku, ze kterého se už bohužel neprobral.
Filmové a divadelní příležitosti
Tomáš Valík vyrůstal v domovské Opavě se šesti sourozenci v netypickém prostředí tamní psychiatrické léčebny, kde pracovali oba jeho rodiče. Po úspěšné maturitě na obchodní akademii absolvoval pražskou DAMU. Před kamerou na sebe upozornil už na konci 80. let v komedii Copak je to za vojáka. Velkou diváckou oblibu mu přinesla koprodukční pohádka O Janovi a podivuhodném příteli i slavná italská série Princezna Fantaghiró s rolí prince Ivalda.
Kromě práce před kamerou hostoval v libereckém Divadle F. X. Šaldy v shakespearovských hrách nebo účinkoval v inscenaci Kennedyho děti po boku Petry Špindlerové. Menší roli získal také v hollywoodském velkofilmu Mission: Impossible Ghost Protocol, natáčeném v Praze s Tomem Cruisem.
Kanadská divočina a ájurvéda
Svobodný herec, po kterém zůstala dcera, věřil v reinkarnaci, vařil podle ájurvédských kuchařek a občas vyučoval ve škole tance. Mezi jeho velké vášně patřilo fotografování, o kterém na natáčení dlouhé hodiny diskutoval s kolegyní Ljubou Krbovou.
Své okolí uměl překvapit nečekanými kroky, kupříkladu když na čas odcestoval do Kanady a dlouhé týdny se sám toulal po Skalistých horách. Jeho největším nenaplněným snem bylo pořízení malé chalupy na samotě, kde by obklopen přírodou choval zvířata.
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