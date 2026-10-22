Odehrál 546 zápasů bez jediné absence. Suzukiho neuvěřitelná série končí a Montreal má obrovský problém

Ještě v úterý byl Nick Suzuki u všeho důležitého. Proti San Jose vstřelil gól, připravil další pro Colea Caufielda a na ledě strávil přes 21 minut. Montreal nakonec prohrál 3:4 v prodloužení, ale mnohem nepříjemnější zpráva přišla až o dva dny později.
Canadiens oznámili, že sedmadvacetiletý kapitán kvůli zranění horní části těla nebude k dispozici dva až čtyři týdny. A s tím končí něco, co v moderní NHL rozhodně není samozřejmostí.
Sedm sezon a 546 zápasů. Ani jeden nevynechal
Suzuki debutoval v NHL v sezoně 2019/20 a od té doby nastoupil do všech 546 utkání základní části Montrealu. Nezastavilo ho zranění, nemoc ani obyčejná potřeba odpočinku.
Jeho série byla druhou nejdelší mezi aktivními hráči NHL. Před ním se drží pouze obránce Brent Burns, který má na kontě už 1 017 zápasů v řadě. Suzukiho výkon navíc představuje dvacátou nejdelší sérii v historii soutěže.
O to zvláštnější jsou okolnosti zranění. V úterním zápase proti San Jose ho při blokování střely zasáhl puk do ruky. Suzuki přesto pokračoval ve hře a absolvoval i další střídání včetně prodloužení. Teprve následné vyšetření ukázalo, že tentokrát už jeho pověstná odolnost stačit nebude.
Slafkovský a Caufield přicházejí o svého centra
Pro Montreal je však ještě nepříjemnější, koho vlastně ztrácí. Suzuki není pouze kapitánem a hráčem s mimořádnou docházkou. Je centrem první útočné formace, jedním z hlavních tvůrců hry a hokejistou, na kterém stojí velká část ofenzivy Canadiens.
V minulé sezoně nasbíral 101 bodů a získal Selke Trophy pro nejlepšího defenzivního útočníka NHL. Do nového ročníku vstoupil stejně přesvědčivě: v devíti zápasech zaznamenal pět branek a sedm asistencí.
Jeho absence se bezprostředně dotkne také Juraje Slafkovského a Colea Caufielda. Právě tato trojice tvoří první útok Montrealu a proti San Jose se všichni tři prosadili střelecky.
Slafkovský po oznámení zranění připustil, že Suzuki je jednou z nejdůležitějších součástí týmu. Canadiens podle něj teď musejí bojovat i za svého kapitána a udržet se v dobré pozici do jeho návratu.
První velká zkouška pro Martina St. Louise
Trenér Martin St. Louis musí nyní vyřešit problém, který dosud během Suzukiho kariéry v Montrealu vůbec nepoznal. Kdo převezme jeho místo v sestavě a jak moc se tím změní fungování prvního útoku?
Canadiens povolali z farmářského Lavalu útočníka Owena Becka, ale ten samozřejmě nepředstavuje přímou náhradu za hráče, který v minulé sezoně překonal stobodovou hranici.
Montreal navíc nevstoupil do nového ročníku nijak suverénně. Po devíti utkáních má bilanci čtyř výher, tří porážek v základní hrací době a dvou porážek po prodloužení. První zápas bez Suzukiho čeká Canadiens v pátek proti Chicagu. Právě tam se jeho výjimečná série pravděpodobně definitivně zastaví.
A také se ukáže, zda Slafkovský s Caufieldem dokážou být stejně nebezpeční i bez muže, který jim dosud téměř každý večer organizoval hru.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Suzuki out 2-4 weeks for Canadiens, ironman streak to end at 546 [2], Montreal Canadiens – SJS@MTL: Game recap [3], Reuters – Canadiens captain Nick Suzuki out 2-4 weeks [4].