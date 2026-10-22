Nikoho by to nenapadlo, ale toto je jediný správný způsob, jak odstranit odolné skvrny z oblečení

Ekonomické a šetrné odstranění skvrn na oblečení pomocí produktů, jež najdete u sebe v kuchyni. Ke známým prostředkům, jako je jedlá soda nebo bílý ocet, můžete doplnit i ty následující.
Odstranění usazených skvrn na oblečení je často nadlidský úkol, který se zpočátku zdá jako nesplnitelný. Ale stejně jako úklid naší domácnosti pomocí přírodních
prostředků vytvořených z produktů v naší kuchyni, i oblečení můžete mít opět jako nové, když si vyberte pár správných potravin ze své spíže. Ano, bílý ocet, jedlá soda a citrónová šťáva jsou skvělé, ale nejsou jedinými složkami, které mohou pomoci. Cukr k odstranění skvrn z oblečení
Ačkoli cukr není příliš známou složkou k odstraňování skvrn z oblečení, je velice účinný. Používá se v kuchyni, na zahradě i v oblasti péče o vzhled, proč ne i v rámci údržby našeho prádla.
Smíchejte cukr s vlažnou vodou a vytvořte hustou pastu. Tu pak naneste na postižená místa na oblečení a nechte asi jednu hodinu působit. Následně prádlo vyperte běžným způsobem, jak jste zvyklí. Fotografie: Pixabay
Cukr je také velice efektivní v boji se skvrnami od akrylové barvy, což je barva založená na vodní bázi. Stačí, když naplníte umyvadlo nebo lavor vlažnou vodou,
přidáte bílý ocet a kostku cukru. Prádlo vymáchejte v lázni a poté je nechte usušit. Akrylová barva se rozpustí a pomocí cukru i jednoduše zmizí. Nezůstanou po ní žádné stopy.
Prášek do pečiva vhodný na mastné skvrny
Prášek do pečiva je svými vlastnostmi hodně podobný jedlé sodě, což znamená, že je i stejně účinný. Zde využijeme především jeho bělicí schopnosti.
Nasypte obsah sáčku s kypřicím práškem přímo do bubnu pračky a spusťte prací cyklus. Můžete ho také použít přímo na mastnou skvrnu a přejet horkou žehličkou.
V tomto případě nezapomeňte pod místo se skvrnou vložit lepicí pásku, aby se nečistoty neobtiskly na spodní kus látky. Pokud je mastná skvrna čerstvá, vysušte ji nejdříve papírovou utěrkou nebo suchým hadříkem, než se ji pokusíte odstranit.
Perlivá voda na skvrny od krve a moči
Perlivá voda je bohatá na kyselinu uhličitou, která dobře působí na skvrny od krve nebo moči. Vyberte si perlivou vodu, jež nemá příliš vysoký obsah minerálů a sodíku.
Nalijte ji trochu na čerstvě znečištěnou látku a poklepejte papírovou utěrkou nebo suchým hadříkem. Tento trik je vhodný i při odstraňování fleků na koberci nebo na jemných materiálech, jako je například kůže nebo semiš. Fotografie: Pixabay Prošlé mléko pro odstranění skvrn od inkoustu
Prošlé mléko je přírodní odstraňovač skvrn od inkoustu nebo ovocné šťávy. K tomu nejprve mléko zahřejte, nechte mírně vychladnout a
nalijte do misky. Ponořte poškozený oděv a nechte na několik minut působit. Prádlo poté vymáchejte v ruce a následně ho vložte do pračky a vyperte ho tak, jak jste zvyklí.
Zdroj: Goodhousekeeping
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Nikoho by to nenapadlo, ale toto jsou velmi účinné způsoby, jak odstranit odolné skvrny z oblečení appeared first on BydlímeÚtulně.cz.