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Nula na starém telefonu nebyla žádná nula. Ústředně poslala deset impulzů

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Nula na běžné rotační číselnici znamenala deset impulzů. Vznikaly při návratu kotouče a jejich vysílání mělo vlastní tempo. Impulzní volbu používaly i některé tlačítkové telefony.
Průhledná telefonní číselnice s červenými číslicemi, písmeny a kovovou zarážkou.

Průhledná telefonní číselnice s červenými číslicemi, písmeny a kovovou zarážkou.

Zdroj: Mark Fickett / Wikimedia / CC BY 3.0 / zmenšeno
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:41

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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