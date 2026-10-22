Hejduk vyhrál Nagano i Stanley Cup a doma postavil vlastní zimák. Syn teď hraje extraligu a bojuje o sestavu

16. října 2025 se ve Vítkovicích do zápisu poprvé dostalo jméno, které český hokej zná přes čtvrt století. Nepatřilo ale Milanovi. Dvaadvacetiletý Marek Hejduk, útočník Banes Motor České Budějovice, si tam připsal svůj první extraligový bod, asistenci. K dnešku má v Tipsport extralize odehráno 11 zápasů a bilanci 0+1. K tomu tři starty za HC Tábor v Maxa lize a dvě nahrávky. Prsten za Stanleyův pohár z roku 2001 je v rodině symbolem otcova triumfu, ne Markovou trofejí. Ten se narodil až o tři roky později. Jeho vlastní příběh se teprve píše a zatím nemá nic společného s pohádkou o protekčním synovi. Je to test, jestli americká univerzitní cesta, harvardský diplom a slavné příjmení obstojí v každodenní dřině české extraligy.
Stín, který se nedá přehlédnout
Jak velký stín příjmení Hejduk vrhá, ukazují čísla. Milan Hejduk odehrál celou kariéru v NHL za jedinou organizaci, Colorado Avalanche. V letech 1998 až 2013 za ni nasbíral 375 gólů a 805 bodů, v roce 2001 s ní vyhrál Stanleyův pohár a klub mu vyřadil číslo 23. Podrobnosti shrnuje oficiální web NHL.com. K tomu přidal zlato z Nagana 1998 a bronz z Turína 2006.
Marek, narozený 3. ledna 2004, vyrůstal v Denveru spolu s dvojčetem Davidem. Otec oba kluky odmalička trénoval a podle Livesportu jim za domem postavil malou hokejovou halu. „Trávili jsme tam po škole hodně času, byla to výborná léta,“ vzpomíná Marek. Takové zázemí si většina dětí z žákovských týmů neumí ani představit. Vlastní led za domem ovšem nikoho nenaučí prosadit se v kabině plné dospělých chlapů, kteří hrají o smlouvy.
Srovnávání s otcem ho prý neštve. „Jsem na tátu hrdý a beru to tak, že se snažím jít alespoň trochu v jeho stopách,“ řekl v klubovém rozhovoru. S Milanem dodnes mluví o hokeji a bere od něj rady i tipy. Podle nás je to zdravější přístup než se proti příjmení vymezovat. Kdo ho nese, toho se lidé stejně zeptají.
Harvard, ekonomie a osm zápasů v Utahu
Mladší Hejduk nešel cestou zámořských juniorských lig, ze kterých se míří rovnou na draft. Prošel americkým reprezentačním programem National Team Development Program, dvakrát reprezentoval USA na mistrovství světa do 18 let a pak strávil čtyři roky na Harvardu. Vystudoval ekonomii, jako vedlejší obor si zvolil politologii.
„Skloubit Harvard a hokej nebylo snadné,“ přiznal pro iSport. Univerzita podle něj ale nabízela podporu a dobrou rovnováhu mezi školou a ledem. Univerzitní hokej popisuje jako rychlý a přímočarý, s menším počtem zápasů a s více časem na trénink. Konkurenci zná i odtud. Na Harvardu se o místo v sestavě přetahovalo 16 až 17 útočníků.
Univerzitní kariéru mu ukončilo vyřazení s Cornellem. Hned nato se ozvali Utah Grizzlies z ECHL, kteří potřebovali útočníka. Marek naskočil do posledních osmi zápasů sezony a nasbíral 4+2. Na krátkou epizodu je to slušná vizitka. Klub se po sezoně z Utahu přesunul do New Jersey a Hejduk se rozhodl pro Evropu.
Proč by absolvent jedné z nejprestižnějších univerzit světa jezdil autobusem na zápasy do Vítkovic? Z jeho slov vyplývá jednoduchá odpověď: chce hrát hokej, dokud to jde. Diplom mu otevírá civilní možnosti, ale veřejně zatím neřekl, jakou profesní cestu po hokeji zvolí. Podle nás je to sázka na hokej, ne útěk od vzdělání. Ekonomie mu neuteče.
Čtrnáct dní na zkoušku
Cesta do Budějovic začala v březnu v Pardubicích. Milan Hejduk se tam podle svých slov pro iSport bavil s Václavem Nedorostem o tom, že Marek končí s univerzitním hokejem a chce si něco zkusit. Nedorost nabídl čtrnáctidenní zkoušku v Motoru.
Garance žádná. „Šel jsem do toho s tím, že dám sto procent, nic jistého jsem neměl,“ popsal Marek v rozhovoru pro web HC Motor. V přípravě přesvědčil a 14. srpna podepsal roční smlouvu. Klub tehdy ocenil jeho pracovitost a důraz, Nedorost přímočarost, dravost a práci na malém prostoru. Ani o slavném otci, ani o Harvardu ve zdůvodnění nepadlo slovo.
Zároveň ale Motor otevřeně psal, že nováček rozšířil „početnou konkurenci“ v útoku. Ta tehdy čítala 19 útočníků. Do sestavy se jich vejde dvanáct, nanejvýš třináct. Matematika je neúprosná.
Pár detailů z prvních týdnů:
- Číslo 37 dostal pro přípravu náhodně. Protože se s ním dostal do týmu a dařilo se mu, nechal si ho.
- Budějovice před zkouškou nikdy neviděl. Teď chválí náměstí i okolní přírodu.
- Kabina ho podle jeho slov přijala vstřícně, všichni se starají, jestli má vše potřebné.
- Led je pro něj zatím výzva: větší plocha a rychlé tempo, na které si musí zvyknout.
Česky přitom mluví dobře. Doma se mluvilo česky, rodiče dvojčata vedli i k české škole, kvůli které jezdil dělat rozdílové zkoušky do Ústí nad Labem, a na Harvardu si zapsal kurz češtiny pro pokročilé. Přesto říká, že se pořád cítí víc jako Američan.
Útočník spodních formací v týmu, kterému se daří
Čísla k 22. říjnu podle profilu na webu Český hokej:
|Soutěž
|Tým
|Zápasy
|Góly
|Asistence
|Tipsport extraliga
|Motor České Budějovice
|11
|0
|1
|Maxa liga
|HC Tábor
|3
|0
|2
V extralize k tomu má šest trestných minut a nulovou bilanci plus/minus. Přesnou minutáž veřejné zdroje spolehlivě neuvádějí, výmluvnější je ale samotné rozložení startů. Hráč, se kterým trenéři počítají do první formace, by nejezdil hrát do Tábora. Hráč, se kterým nepočítají vůbec, by nenastoupil do jedenácti extraligových zápasů. Marek je přesně mezi tím.
Milan Hejduk to popsal bez příkras: syn je spokojený, ale „pohybuje se na hraně sestavy“ a bojuje. Občas se za ním do Budějovic na zápas vypraví.
Motor mezitím šlape. Po 12 kolech je pátý s 19 body, šesti výhrami v základní době, jednou porážkou po prodloužení či nájezdech a pěti prohrami. Skóre 32:35 ale ukazuje, že tabulka je hezčí než výkony a odstup od středu pořadí je malý. Pro nováčka to má dvě strany. V týmu, kterému se daří, trenéři neradi mění sestavu. Když ale přijde výkyv, sahají po hráčích, kteří makají a nepřinášejí problémy. Podle všeho, co o Hejdukovi říkají v Motoru, do té druhé skupiny patří.
Dá se čekat, že sezona pro něj bude hlavně adaptační. Po NCAA a osmi zápasech v ECHL je evropská soutěž dospělých s jiným ledem, jiným rytmem a 52 koly základní části jiný svět. Nulu v kolonce gólů po jedenácti zápasech u útočníka ze spodních formací nepovažujeme za alarm. Spíš za startovní čáru.
Dvojče David je o ročník pozadu, před Harvardem hrál déle juniorský hokej, mimo jiné jako obránce první dvojice Wenatchee Wild v kanadské BCHL. Teď ho čeká další univerzitní sezona. Marek tak ukazuje i bratrovi, jak vypadá cesta z amerického kampusu do evropské kabiny.
Další šance přijde ve čtvrtek. Motor hraje 23. října od 17:00 v Třinci, ve 13. kole uzavře první čtvrtinu základní části. Jestli bude Marek Hejduk v sestavě, rozhodne trenér ráno. Z prvního extraligového gólu by se v rodině, kde se počítají Stanleyovy poháry a olympijské medaile, nejspíš radovali nejvíc za poslední roky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka