Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Internet čelí vážné bezpečnostní hrozbě. PHP odhalilo dvě chyby s hodnocením 9,2

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dvě kritické chyby PHP ohrožují weby po celém světě, včetně těch postavených na WordPressu. Útočník může za určitých podmínek získat kontrolu nad serverem bez znalosti hesla. Bezpečnostní experti vyzývají k okamžité aktualizaci.
Internet čelí vážné bezpečnostní hrozbě. PHP odhalilo dvě chyby s hodnocením 9,2

Internet čelí vážné bezpečnostní hrozbě. PHP odhalilo dvě chyby s hodnocením 9,2

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 23.10.2026 01:00

Reklama
Další články z cdr.cz
Firmy se vrhly na umělou inteligenci. Teď zjišťují, že na ni nemají techniku
Firmy se vrhly na umělou inteligenci. Teď zjišťují, že na ni nemají techniku
ChatGPT umí nově skrýt i ty nejcitlivější zprávy. Ovšem ne před samotnou OpenAI
ChatGPT umí nově skrýt i ty nejcitlivější zprávy. Ovšem ne před samotnou OpenAI

ChatGPT dostává funkci, která dokáže schovat citlivé rozhovory před cizíma očima. K jejich otevření bude...

Starlink čelí sérii sabotáží. Útočníci udeřili už ve třetí evropské zemi
Starlink čelí sérii sabotáží. Útočníci udeřili už ve třetí evropské zemi

Starlink se v Evropě ocitl v hledáčku žhářů. Po útocích v Polsku a Bulharsku se někdo pokusil zapálit jeho...

Stačí pár minut s knihou? Vědci zjistili, co čtení dělá s pamětí a psychikou
Stačí pár minut s knihou? Vědci zjistili, co čtení dělá s pamětí a psychikou

Čtení knih může být pro zdraví mozku důležitější, než se dosud předpokládalo. Vědci z Cambridgeské...

AI od OpenAI získala 147 tisíc řádků neveřejných dat a obešla zabezpečení
AI od OpenAI získala 147 tisíc řádků neveřejných dat a obešla zabezpečení

Umělá inteligence OpenAI měla pouze vyhledávat informace a upravovat software. Místo toho pronikla do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů cdr.cz

Web přináší články z oblasti informačních technologií, hardwaru, softwaru i moderních digitálních služeb. Čtenáři zde najdou přehled novinek, zajímavostí i témat, která ukazují, jak technologie ovlivňují každodenní život i budoucnost.Obsah kombinuje výběr aktuálních témat s vysvětlením...

Všechny články tohoto autora →
cdr.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.