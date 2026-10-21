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Konec mávání peřinou v luftu. Srolováním na matraci ji povlečete bez tělocviku

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Výměna povlečení patří k nejméně oblíbeným domácím pracím, zvlášť když na velkou přikrývku zůstanete sami. Místo třepání v luftu a lovení rohů uvnitř povlaku však funguje jednoduchý trik s rolováním na posteli. Jak na metodu rolády krok za krokem, kde si dát pozor na úzký zip a proč zapomenout na slibované rekordy ze sociálních sítí?
Bílá nadýchaná peřina povlečená v čistém bavlněném povlaku na posteli

Bílá nadýchaná peřina povlečená v čistém bavlněném povlaku na posteli

Zdroj: W.carter / Wikimedia / CC0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 21.10.2026 11:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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