Konec mávání peřinou v luftu. Srolováním na matraci ji povlečete bez tělocviku

Výměna povlečení patří k nejméně oblíbeným domácím pracím, zvlášť když na velkou přikrývku zůstanete sami. Místo třepání v luftu a lovení rohů uvnitř povlaku však funguje jednoduchý trik s rolováním na posteli. Jak na metodu rolády krok za krokem, kde si dát pozor na úzký zip a proč zapomenout na slibované rekordy ze sociálních sítí?
Klasické navlékání peřiny zná důvěrně každý. Člověk se snaží trefit rohy peřiny do horních cípů povlaku, drží látku zuby nehty, zuřivě mává celou peřinou ve vzduchu a doufá, že gravitace udělá zbytek práce. Výsledkem bývá zmačkaná hromada, peřina zkroucená našikmo a unavené paže. V horším případě vleze polovina těla do útrob povlaku jako do potápěčského zvonu, jen aby srovnala poslední zbloudilý cíp.
Při manipulaci s těžkou zimní přikrývkou nebo francouzským rozměrem 200 na 220 centimetrů je takový tělocvik zbytečný. Rolovací metoda obrací celou logiku naruby. Všechno se odehrává vodorovně přímo na ploše matrace, takže nemusíte nic zvedat do výšky ani složitě vytřepávat. Postup, kterému se v zahraničí přezdívá burrito, popisuje ve svých doporučeních pro snadnou údržbu ložnice také
návod společnosti IKEA. U povlečení s hotelovou kapsou nebo částečným zipem vyžaduje přetažení rolády trochu více opatrnosti než u širokého otvoru. Bin im Garten / Wikimedia / CC BY-SA 3.0 Postup krok za krokem: jak srolovat a obrátit roli
Celé kouzlo spočívá v jednoduché geometrii. Stačí dodržet přesné pořadí kroků:
Položte povlak naruby na postel: Rozprostřete čistý povlak na lůžko rubovou stranou ven. Otvor pro vkládání peřiny se zipem, knoflíky nebo kapsou směřuje k nohám postele, zatímco uzavřený horní konec leží u čela. Rozložte na něj peřinu: Přímo na rozprostřený povlak položte přikrývku. Rohy a hrany musí co nejpřesněji lícovat. Pokud má peřina tendenci klouzat, stačí ji dlaněmi uhladit. Srolujte obojí do role: Začněte u horního konce u čela postele. Obě vrstvy společně pevně rolujte směrem dolů k otevřenému okraji u nohou. Vznikne souvislý válec připomínající roládu. Převlečte otvor povlaku přes konce role: Jakmile dorolujete k dolnímu okraji, sáhněte dovnitř do otvoru povlaku. Chytněte roh vzniklé role a přetáhněte přes něj spodní kapsu povlečení. Stejný hmat proveďte na opačné straně a následně přetáhněte i střední část. Roláda se tím ocitne uvnitř povlaku, který se automaticky přetočí lícem ven. Rozbalte peřinu zpět: Nyní už jen stačí vzít zabalenou roli a rozbalit ji opačným směrem zpět k čelu postele. Peřina se přirozeně rozvine přímo uvnitř povlaku, přesně v rozích a bez jediného záhybu.
Nezámrzný venkovní ventil má jednu skrytou kritickou slabinu. Našroubovaná hadice ho bleskově navždy zničí Široký zip versus úzká kapsa: kde se trik může zadrhnout
Úspěch rolovací metody závisí na jediném konstrukčním detailu, kterým je spodní otvor povlečení. Moderní povlaky s průběžným zipem po celé šířce spodního okraje jsou pro tento trik ideální. Roládu do otevřeného konce zabalíte snadno, zip zapnete a celou peřinu rozbalíte během chvilky.
Zadrhnout se můžete u dvou typů zapínání:
Hotelový uzávěr: U kapsy bez knoflíků tvoří vnitřní záložka látky pevnou légu. Zde musíte roládu do kapsy zasunout s citem, aby se látka nenapínala v švech. Úzký zip uprostřed: Některé povlaky mají zip, který nevede od kraje ke kraji, ale končí patnáct či dvacet centimetrů před rohy. Pokud se pokusíte přetáhnout celou tlustou roli přes příliš úzký průhmat najednou, můžete zip v rozích natrhnout. V takovém případě nejprve opatrně protáhněte jeden konec role, potom druhý a teprve poté urovnejte střed. Žádné cirkusové kousky: proč zapomenout na desetisekundové rekordy
Na sociálních sítích kolují desítky videí, kde lidé povlékají lůžkoviny za pět nebo deset sekund. Takové ukázky obvykle používají lehoučké letní deky z klouzavých syntetických materiálů na malém jednolůžku. Skutečná manželská peřina s prachovým peřím nebo hutnou vlněnou výplní se chová docela jinak.
Pravidelně větrané a čistě povlečené lůžko pomáhá udržovat zdravé mikroklima v ložnici a omezuje hromadění vlhkosti. Monster4711 / Wikimedia / CC0
Cílem rolovací metody není trhat světové rekordy se stopkami v ruce. Její skutečná hodnota spočívá v tom, že práci zvládne jeden člověk v klidu a bez zbytečného namáhání zad. Místo deseti sekund vám celý postup zabere minutu nebo dvě, ale ušetříte si rozčilování a peřina bude v povlaku ležet dokonale rovně.
Předkupní právo spoluvlastníků není automatické. Zákonná výjimka trvá šest měsíců Praní a sušení naruby: ušetřený krok pro příště
Největší časovou úsporu získáte tehdy, když si povlečení připravíte už při praní. Většina lidí po vyprání povlak složitě převrací na líc, aby ho vyžehlila nebo poskládala do skříně, a při povlékání ho pak musí pracně otáčet zpět.
Přitom praní naruby se zapnutým zipem doporučují i výrobci textilu a odborná
asociace SOTEX GINETEX CZ, která spravuje systém symbolů údržby textilu. Obrácená látka chrání barvy a vzory před otěrem o buben pračky a zapnutý zip brání tomu, aby se dovnitř povlaku zamotaly ponožky nebo polštáře.
Když povlečení vyperete naruby, nechte ho tak i uschnout. Při ukládání do skříně ho stačí poskládat obrácené. Až přijde čas na převlékání lůžka, máte první krok hotový: povlak rovnou položíte na matraci rubem nahoru a můžete začít rolovat.
Pravidelná výměna lůžkovin je základem zdravého spánku. Víte,
jak často prát prádlo a ložní prádlo s ohledem na roční období a alergie? Při údržbě povlečení se také vyplatí vědět, proč nepoužívat aviváž na bavlnu a savé materiály, protože povlak ztrácí prodyšnost a schopnost odvádět noční vlhkost.