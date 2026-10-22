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Posekanou trávu stačí narvat do pytle a za měsíc máte hnojivo zadarmo. Většina zahrádkářů ji přitom vyhodí do kontejneru

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Sekání trávy neodmyslitelně patří ke starosti o zahradu. Trávy ale bývá více než nadbytek. Rozhodně ji nevyhazujte, udělejte z ní plnohodnotné hnojivo.
Proč používat hnojivo z posekané trávy: Vyživí každou rostlinu

Proč používat hnojivo z posekané trávy: Vyživí každou rostlinu

Zdroj: Freepik
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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