Posekanou trávu stačí narvat do pytle a za měsíc máte hnojivo zadarmo. Většina zahrádkářů ji přitom vyhodí do kontejneru

Jezdit sekačkou po zahradě někoho velmi naplňuje a spatřuje v tom možnost, jak si po celodenním sezení v práci vyčistit hlavu od všech starostí. Druhá skupina lidí ale bere tento druh domácí práce za nutné zlo.
Sekání trávy je ovšem velmi důležité. Nejen že pak zahrada působí upraveným dojmem, ale rovněž tak zničíte plevel, který trávou prorůstá. Otázkou ovšem zůstává, co s enormním množstvím posekané trávy dělat. Rozhodně je škoda ji vyhazovat. Správný zahrádkář má doma kompostér
Vlastnictví kompostu se velmi vyplatí. Můžete zde vyhazovat skoro veškerý organický materiál, z kuchyně tedy
veškeré slupky, zbytky jídel a nahnilé části surovin. Pozor ale například na zbytky masa. Přestože jde také o organický odpad, na kompost nepatří a zbytečně se ho degradují. Také zde můžete házet i veškerý nepořádek ze zahrady, jako je listí, větve keřů, zvadlé a suché rostliny a podobně. A také samozřejmě posekanou trávu.
Veškeré organické zbytky, které do kompostéru dáte, budou postupně hnít a vytvoří tak neskutečně hodnotné hnojivo, které je zadarmo a nemusíte za ně tak utrácet nemalé částky v obchodě.
Kompostem následně můžete přihnojit prakticky kteroukoli rostlinu či plodinu. Tráva má navíc velkou výhodu, že zahnívá opravdu velmi rychle, takže přestože se kompostér může zdát po posekání zahrady přeplněný, během pár dnů ztratí na objemu a můžete ho dále plnit. Posekanou trávu lze kompostovat i v pytlích
Abyste si vytvořili kvalitní kompost, zdaleka se nemusíte přiklánět k myšlence koupě hotového kompostéru. Postavit si jej můžete i sami, jde jen o to dávat veškerý organický odpad na jedno místo, příroda se následně o vše postará už sama. Máte-li rádi manuální činnost, můžete si jej tedy vyrobit i doma z materiálů, které máte po ruce.
Další možností je pak použít pytle. Ty jsou skromnější na prostor, posekanou trávu ale také hravě pojmou. Pokud ovšem přistoupíte k tomuto řešení, bude s tím spojená nějaká ta práce navíc. Zdroj fotografie: Uživatel Conall / Creative Commons / CC BY Kompostování je možné i v hrubých pytlích
Pro tento účel vyberte silné pytle, které se hned neprotrhnou, například ty z umělé tkaniny. Tyto pytle ale
plňte posečenou trávou maximálně do poloviny. Nemají-li už z výroby průduchy, udělejte několik dírek, aby se dovnitř dostával vzduch. Do těchto pytlů můžete kromě trávy dávat i veškerý další organický materiál, je ale nutné celý obsah jednou za měsíc řádně promíchat. Fermentovaná tráva je pro celou zahradu učiněným pokladem a za přihnojení se vám rostliny a plodiny odvděčí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři