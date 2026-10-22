Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Snoubenka Jakea Paula má jasný vzkaz: Svaly mohou být sexy. A sama odhodila stud

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
„Svaly mohou být krásné a sexy,“ vzkázala nizozemská olympijská vítězka Jutta Leerdamová značce Victoria’s Secret. Na nedávné přehlídce jí na mole chyběly ženy s postavou, jakou má sama.
Snoubenka Jakea Paula má jasný vzkaz: Svaly mohou být sexy. A sama odhodila stud

Snoubenka Jakea Paula má jasný vzkaz: Svaly mohou být sexy. A sama odhodila stud

Zdroj: Olympics
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:27

Reklama
Další články z SportWin
Muradov tvrdí, že bere nejvíc v historii české scény. Rozhodnutí, kvůli kterému ho část fanoušků kritizuje, nelituje
Muradov tvrdí, že bere nejvíc v historii české scény. Rozhodnutí, kvůli kterému ho část fanoušků kritizuje, nelituje
Kane proti Bayernu prohrál jednu bitvu. Mzdu si ale pohlídal
Kane proti Bayernu prohrál jednu bitvu. Mzdu si ale pohlídal

Chtěl o rok víc, Bayern řekl ne. Anglický kanonýr Harry Kane podle The Times i Sky Sports ustoupil v délce...

Nejsledovanější fotbalistka vyrazila na zahradu v bundě. Na dalších snímcích už ji nepotřebovala
Nejsledovanější fotbalistka vyrazila na zahradu v bundě. Na dalších snímcích už ji nepotřebovala

Venku v bundě, doma už jen v přiléhavém sportovním kompletu. Švýcarská fotbalistka Alisha Lehmannová...

Bolesti jí převrátily život naruby. Bývalá česká reprezentantka našla naději v Barceloně, léčba stojí miliony
Bolesti jí převrátily život naruby. Bývalá česká reprezentantka našla naději v Barceloně, léčba stojí miliony

Celý život byla zvyklá překonávat soupeřky, teď se snaží překonat především vlastní bolest. Bývalá česká...

Deset jmen, jeden trůn. Česká atletika odhalila kandidáty na krále či královnu roku
Deset jmen, jeden trůn. Česká atletika odhalila kandidáty na krále či královnu roku

Česká atletika poznala deset osobností, které se ucházejí o titul Atlet roku 2026. Mezi nominovanými...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.