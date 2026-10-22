Nový Jičín opravil historický dům na náměstí

Nový Jičín opravil historický dům na náměstíPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
dum-masarykovo-namesti-27-16-1024×768
Článek byl publikován 22.10.2026 18:50
Po letech chátrání má liberecké výstaviště opět kompletní dominantu. Slavnostně byl otevřen Technikův...
Park Ocelík na pražských Hájích se proměnil v místo sousedského setkávání, když se tam uskutečnila Podzimní...
Tři studenti čtvrtého ročníku Gymnázia a Obchodní akademie Pelhřimov rozjeli projekt, který nakonec přesáhl...
Dálnice D11 byla ve středu večer ve směru na Prahu téměř tři hodiny neprůjezdná po tom, co na 89. kilometru...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →