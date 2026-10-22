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Falešný český česnek zaplavil trhy i veletrhy. Pochází ze Španělska nebo Číny, ale prodejci ho balí jako moravský modrý

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Aby se vám úroda česneku opravdu vždy vydařila, pak mu musíte dopřát opravdu dobré hnojení. Pomůže popel i kyselina jantarová.

Aby se vám úroda česneku opravdu vždy vydařila, pak mu musíte dopřát opravdu dobré hnojení. Pomůže popel i kyselina jantarová.

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 22.10.2026 22:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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