Falešný český česnek zaplavil trhy i veletrhy. Pochází ze Španělska nebo Číny, ale prodejci ho balí jako moravský modrý

Česnek je v české kuchyni oblíbenou surovinou, která je ceněna nejen pro svou chuť, ale také pro své zdraví prospěšné účinky.
V poslední době se však rozmáhá znepokojivý trend – pod falešným značením se jako ten vyhlášený český prodávají mnohem horší druhy třeba za Španělska. Jak je poznat? Atraktivita českého česneku
Český česnek má zaslouženou pověst díky své výrazné chuti, vůni a trvanlivosti. Svými vlastnostmi překonává zahraniční odrůdy v mnoha ohledech, a není tedy divu, že je pro mnoho lidí preferovanou volbou. Ovšem tato vysoká poptávka po českém česneku přilákala na scénu i nejrůznější podvodné prodejce.
Klamavé praktiky na trhu
Nejvíce znepokojující aspekt tohoto podvodu spočívá ve způsobu, jakým prodejci prezentují své produkty. Na trzích, výstavách a zahradnických veletrzích tito prodejci totiž často propagují svůj česnek jako „moravský modrý“ nebo „bílý česnek“, což jsou názvy, které naznačují český původ (více o něm píše třeba web
AgriSlatinice).
Mnozí kupující se proto domnívají, že kupují česnek domácí, avšak při bližším zkoumání obalů se často ukáže pravda: většina tohoto česneku pochází ze zemí, jako je
Španělsko, Francie nebo dokonce Čína. Bohužel k těm se běžní nakupující často nedostanou (ve hře je spíše náhodné odhalení, když si prodejce nedá dostatečný pozor a pečlivě je neschovává). Zdroj fotografie: Pixabay Certifikované osivo je opatřeno etiketou, na které jsou uvedeny základní informace – název odrůdy, dodavatel, číslo šarže a hmotnost.
Ovšem ještě horší je, že tento česnek bývá často označován a prodáván jako certifikovaný, což znamená, že je údajně vhodný k výsadbě a
měl by přinést solidní úrodu. Mnoho kupujících však rychle zjistí, že tato tvrzení zdaleka neodpovídají skutečnosti. Po výsadbě sice obvykle vyklíčí, ale vytvoří slabé rostliny nebo nesplní chuťová očekávání spojená s českým česnekem. Na co si tedy dát pozor, aby se vám to nestalo? Certifikace česneku: Proč na tom záleží?
V České republice kontroluje certifikovanou sadbu česneku ÚKZÚZ (Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský). Certifikovaný produkt je
opatřeno etiketou, na které jsou uvedeny základní informace – název odrůdy, dodavatel, číslo šarže a hmotnost, jak uvádí web Semo. Tato certifikace zaručuje, že česnek je konkrétní odrůdy a splňuje nezbytné zdravotní a kvalitativní normy pro výsadbu. Zdroj fotografie: Pixabay Vzhledem k rozšířenosti falešných sadbových česneků je nezbytné podniknout kroky, které vás jako spotřebitele a zahrádkáře ochrání.
Pokud tedy prodejce takový certifikát nemá, jděte od něj raději dál. Nejspíš vám totiž žádné kvalitní zboží nabídnout nemůže. A
pozor dejte i na samotnou výsadbu, jak už Chalupáři-Zahrádkáři radili.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři