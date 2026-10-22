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Šestnáctiletá dívka z Brodu odešla z domova, má psychické problémy. Hledá ji policie

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Dennívýzva
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Více než týden policie pátrá po šestnáctileté Sofii Tesárkové, která bydlí v Havlíčkově Brodě. Jak informovala policejní mluvčí Dana Čírtková, dívka 13. října večer odešla z domova s tím, že jde za kamarádem. Od té doby má nedostupný telefon, její matka se proto o ni velmi bojí.
Šestnáctiletá dívka z Brodu odešla z domova, má psychické problémy. Hledá ji policie

Šestnáctiletá dívka z Brodu odešla z domova, má psychické problémy. Hledá ji policie

Zdroj: Policie ČR (redakčně upraveno)
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 22.10.2026 19:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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