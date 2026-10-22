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Zřícenina hradu, naučná stezka a kuličková dráha. Skuhrov nad Bělou překvapí malé i velké

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Podhůřím Orlických hor protéká řeka Bělá a v jejím údolí leží obec Skuhrov nad Bělou, která je považována za vstupní bránu do těchto hor. Do Rychnova nad Kněžnou je to vzdušnou čarou sotva sedm kilometrů a blízko se nachází i středisko zimních sportů – Deštné v Orlických horách. Jak už to tak bývá, tak historie Skuhrova je úzce spojena se zdejším stejnojmenným hradem, podle kterého má obec své jméno . Z hradu sice toho mnoho nezbylo, ale za rodinnou procházku stojí.
hrad Skuhrov

hrad Skuhrov

Zdroj: Foto: Jik jik, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 18:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět cestovatele

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