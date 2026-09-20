Obavy o Chorého. Kouč Slavie Trpišovský přiznal, že takhle vyčerpaného hráče dlouho neviděl

Slavia porazila Viktorii 2:1 gólem v nastavení, ale pozápasová nálada v útrobách Edenu připomínala spíš lazaret než oslavu. Jindřich Trpišovský stál před novináři a místo rozboru taktiky mluvil o svém útočníkovi: „Dlouho jsem neviděl tak vyčerpaného hráče, jako je teď Čora.“ Řekl to klidně, věcně, bez dramatizace, a právě proto ta věta zněla tak naléhavě. Chorý byl proti Plzni jedinou reálnou hrozbou ve vápně, absolvoval podle trenéra neuvěřitelné množství soubojů a na hřišti nechal víc, než měl. Navíc mu podle informací z TN.cz nebylo dobře už před výkopem.
Co přesně víme, a co ne
Potvrzené je toto: akutní vyčerpání po zápase, předzápasová nevolnost a fakt, že Chorého stav měl v úterý posoudit klubový i reprezentační lékař. Trpišovský na tiskovce výslovně řekl, že definitivněji se bude vědět až po tomto posouzení.
Co naopak otevřené zdroje nepotvrzují, je jakákoli konkrétní diagnóza. Žádné zranění kolena, žádný svalový problém, žádná specifikace nad rámec slova „vyčerpání“. Je důležité to odlišit, protože v situaci, kdy hráč figuruje v reprezentační nominaci na čtyři zápasy Ligy národů, má každé slovo jinou váhu.
Reprezentace klepe na dveře
Dva dny před Plzní, 18. září, zveřejnila Slavia nominaci sedmi svých hráčů do české reprezentace. Chorý mezi nimi. Nejde přitom o klasický dvouzápasový sraz; říjnový blok Ligy národů zahrnuje čtyři utkání, první už 26. září doma proti Chorvatsku.
Okno pro rozhodnutí je tedy úzké: mezi nedělí 20. září a pátkem 25. září musí lékaři vyhodnotit, zda Chorý pojede, nebo zůstane v Praze. Trpišovský to nechal otevřené, ale tón jeho slov naznačoval, že sám by hráči odpočinek přál. Pro Slavii je alespoň drobnou útěchou kalendář: další ligový zápas hraje až 9. října ve Zlíně. Čas na regeneraci existuje. Otázka je, jestli ho dostane.
Pět startů, 163 minut, a přesto nenahraditelný
Na první pohled působí Chorého letošní vytížení skromně. V sezoně 2026/27 má za pět ligových startů pouhých 163 minut. Srovnání s minulým ročníkem, kdy odehrál 32 zápasů, dal 14 gólů a přidal 4 asistence, ukazuje výrazný pokles herního času. O to víc překvapuje, že právě po tomto zápase trenér mluví o stavu, který „dlouho neviděl“.
Jenže čísla vyprávějí jen část příběhu. Podíváme-li se na zápasy, kde Chorý dostal méně než 30 minut nebo nenastoupil vůbec, Slavia sice bodově nepropadla (remíza s Libercem, remíza s Bohemians, výhra nad Teplicemi, dokonce demolice Sparty 3:0), ale v žádném z těchto utkání neměla klasického boxového hroťáka, který by držel míče zády k bráně a vyhrával hlavičkové souboje. Když Chorý dostal prostor, přišly góly: dva proti Brnu za 79 minut, rozhodující penaltová situace proti Plzni.
Proč nejde „jen“ o jednoho hráče
Trpišovský to po zápase se Zbrojovkou Brno začátkem září řekl přímo: Chorého je „skoro nemožné nahradit.“ Ne proto, že by Slavia neměla útočníky (Mojmír Chytil je logická alternativa na hrotu), ale proto, že Chorý plní roli, kterou nikdo jiný v kádru nedokáže zastoupit. Opěrný bod při rozehrávce pod tlakem, dominance ve vzdušných soubojích, hrozba při standardních situacích. To není otázka kvality náhradníka, ale typu hráče.
Pokud by Chorý vypadl na delší dobu, Slavia by musela přestavět způsob, jakým dobývá zatažené obrany. Trpišovský sám po Plzni přiznal, že proti kompaktnímu bloku potřebuje i jiný profil na pravém wingbekovi, tedy že problém není jen v hrotu, ale v celém mechanismu finální fáze. Bez Chorého se ten mechanismus rozpadá rychleji.
Co bude dál
Lékařské posouzení rozhodne o nejbližších týdnech. Podle nás by Slavii i reprezentaci prospělo, kdyby Chorý první zápas proti Chorvatsku vynechal a dostal čas, který jeho tělo zjevně potřebuje. Klub má do 9. října klid, národní tým má širší kádr. Riskovat zdraví hráče, o kterém jeho vlastní trenér říká, že v takovém stavu ho dlouho neviděl, nedává smysl ani jedné straně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl