Kapitán daviscupového týmu Berdych. Pořídil si Porsche 911 R, které nemá jen tak někdo

Když 15. září 2024 předsednictvo Českého tenisového svazu oznámilo, že novým kapitánem daviscupového týmu bude Tomáš Berdych, šlo o generační střih. Jaroslava Navrátila vystřídal muž, který Davis Cup hrál, vyhrával a teď ho má vést z lavičky. Jenže Berdych není jen tenisový stratég. Je taky člověk, který si po kariéře dopřává věci, jež dávají smysl hlavně za volantem, a jeho Porsche 911 R je toho nejčistší důkaz.
Co je vlastně 911 R a proč stojí za řeč
Porsche 911 R mělo premiéru 1. března 2016 na autosalonu v Ženevě. Na první pohled vypadá jako elegantní, skoro střídmá devětsetjedenáctka. Žádné obří křídlo, žádné agresivní rozšířené blatníky. Pod kapotou ale sedí čtyřlitrový atmosférický boxer převzatý z okruhové GT3 RS, který nabízí 368 kW (500 koní) a 460 Nm. A k tomu šestistupňový manuál. V roce, kdy automobilky hromadně přecházely na dvouspojkové převodovky, šlo o prohlášení.
Hmotnost? Pouhých 1 370 kilogramů. Porsche osekalo vše, co nebylo nutné: klimatizace a rádio šly objednat zpět jako příplatkové položky, zadní sedadla zmizela úplně. Výsledkem bylo tehdy nejlehčí aktuální 911 v nabídce, auto, které odkazuje na závodní 911 R z roku 1967 a které Porsche od začátku zamýšlelo jako puristickou protiváhu k technologicky nabitým modelům.
Klíčové parametry Porsche 911 R:
- Motor: 4,0l atmosférický šestiválec boxer
- Výkon: 368 kW (500 k) / 460 Nm
- Převodovka: šestistupňový manuál
- Pohon: zadní kola
- Hmotnost: 1 370 kg
- Vyrobeno: 991 kusů
Oproti běžné Carreře generace 991 s jejími 257 kW (350 koňmi) jde o úplně jiný svět. Oproti GT3 RS zase chybí agresivní aerodynamika a robotizovaná PDK, a právě to z 911 R dělá auto pro řidiče, kteří chtějí čistý zážitek bez elektronických berliček.
Cena, která roste rychleji než tenisový žebříček
Oficiální německá ceníková cena při uvedení činila 189 544 eur včetně DPH, v přepočtu tehdejším kurzem zhruba 5,1 milionu korun. Jenže 991 kusů se rozprodalo okamžitě a sekundární trh začal psát vlastní příběh.
Dnes agregátor CLASSIC.COM eviduje benchmark kolem 510 000 dolarů, tedy přibližně 12,5 milionu korun. Historické prodeje se pohybovaly od 222 000 dolarů po rekordních 1 105 000 dolarů. V roce 2026 se nízkonájezdové kusy nabízely běžně nad 650 tisíc dolarů, na duPont REGISTRY se v září objevil exemplář s nájezdem pouhých 163 kilometrů.
Kdo by chtěl 911 R hledat na běžných inzertních portálech typu mobile.de, narazí na stovky výsledků. Většina z nich jsou ale jiné verze 911 s písmenem R v názvu výbavy. Skutečné kusy kolují přes specializované aukce a prémiové dealery. Není to auto, které si člověk objedná přes víkend.
Berdychova garáž: vášeň, ne portfolio
Berdych o autech mluví otevřeně. V profilu pro Forbes říká, že si podobné věci užívá a nenahlíží na ně jako na investici. Podcast Porsche Life Stories mu věnoval celou epizodu nazvanou „Limitka Porsche 911 R Tomáše Berdycha. O cestě z Monaka do Prahy…“, auto pro něj není vitrinový exponát, ale součást života mezi dvěma domovy.
Veřejně doložené jsou v jeho garáži minimálně dva výrazné kusy: právě 911 R a Ferrari F12 Berlinetta. V médiích se mu připisují také McLaren MP4-12C nebo BMW XM, ale u těch se nám nepodařilo najít stejně silný primární doklad. Co je jisté: Berdychův vkus míří ke strojům, které něco umějí, ne ke strojům, které něco předstírají.
A právě tady se jeho automobilová volba potkává s tím, jak působil celou kariéru. Žádná show, žádné zbytečné gesto. Čistý úder, čistý výkon. 911 R je v tomhle jeho dokonalý protějšek, auto bez křídla a bez kompromisu.
Kapitán s rozhledem za kurt
Berdychova role v Davis Cupu není jen čestná funkce. Před zářijovým duelem s USA v pražské O2 areně, kam se Davis Cup vrátil po třinácti letech, vyrazil za hráči už na US Open, aby s nimi navázal kontakt přirozeně, mimo tlak reprezentačního srazu. „Kluci o mně musí vědět, ale nesmí toho být moc,“ popsal svůj přístup pro Radiožurnál Sport.
Česká nominace (Lehečka, Menšík, Macháč, Kopřiva, Rikl) naznačuje generační restart, který Český tenisový svaz zasadil do širší koncepce rozvoje českého tenisu do roku 2028. Berdych není trenér, který by tým svazoval taktikou. Je spíš navigátor, někdo, kdo ví, jak vypadá tlak na centrkurtu, a umí ho přeložit do jazyka, kterému rozumí dvacetiletí.
O2 arena přitom zůstává pro český Davis Cup nedobytnou pevností. Česká reprezentace tam dosud neprohrála. A pod Berdychovým vedením se skóre proti USA zastavilo na 3:2 pro domácí.
Muž, který si vybral nejčistší Porsche své generace, teď vede tým, od kterého se čeká totéž, žádné zbytečnosti, jen výsledky.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný