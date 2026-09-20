Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Výroky Štěpánka? Jeho kamarád Berdych už se v tom po daviscupové bitvě s USA dál nechtěl pitvat

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Česko porazilo USA 3:2 na hardu v pražské O2 areně a postoupilo do Final 8. Kapitán Berdych neměl důvod se k polemice o povrchu vracet.
Výroky Štěpánka? Jeho kamarád Berdych už se v tom po daviscupové bitvě s USA dál nechtěl pitvat

Výroky Štěpánka? Jeho kamarád Berdych už se v tom po daviscupové bitvě s USA dál nechtěl pitvat

Zdroj: Jsme český tenis
Reklama
Další články z SportyŽivě
Kanonýr Krčík promluvil o nečekaném vyhazovu z Plzně. Psychika drží, je to k smíchu
Kanonýr Krčík promluvil o nečekaném vyhazovu z Plzně. Psychika drží, je to k smíchu
Janek Ledecký v 64 letech předvedl na kruzích výkon, který nedá většina třicátníků. Fanoušci žasnou, po kom je Ester
Janek Ledecký v 64 letech předvedl na kruzích výkon, který nedá většina třicátníků. Fanoušci žasnou, po kom je Ester

Zpěvák zveřejnil více než minutové video z ranní rozcvičky na gymnastických kruzích. Fanoušci žasnou a...

Vorlický odehrál za Slovácko rekordních 74 minut a pak rázně srovnal kritiky ze sítí. Nejsme Slavia, vzkázal
Vorlický odehrál za Slovácko rekordních 74 minut a pak rázně srovnal kritiky ze sítí. Nejsme Slavia, vzkázal

Pět týdnů od prvních patnácti minut v dresu Slovácka nastoupil Vorlický poprvé v základu, a po zápase...

Lehečka skolil dvě americké hvězdy a odmítl nálepku hrdiny. Berdych pak poslal rýpanec šéfovi světového tenisu
Lehečka skolil dvě americké hvězdy a odmítl nálepku hrdiny. Berdych pak poslal rýpanec šéfovi světového tenisu

Česko postoupilo přes USA do finálového turnaje Davis Cupu. Rozhodující dva body přinesl Lehečka, kapitán...

Odstavený slávista Vorlický úřadoval v dresu Slovácka. Začíná druhou kariéru
Odstavený slávista Vorlický úřadoval v dresu Slovácka. Začíná druhou kariéru

Lukáš Vorlický nastoupil ve 24 letech poprvé v české lize od první minuty, a hned byl u obou gólů Slovácka...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.