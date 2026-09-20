Výroky Štěpánka? Jeho kamarád Berdych už se v tom po daviscupové bitvě s USA dál nechtěl pitvat

Radek Štěpánek ještě tři týdny před zápasem veřejně hájil antuku jako zbraň, která by Američanům rozbila program a možná i sestavu. Tomáš Berdych zvolil hard, opřel se o preference svých hráčů a v neděli 19. září 2026 slavil postup. Po víkendu plném dramatu, prohraná čtyřhra, čtyři nevyužité mečboly, obrat z 1:2, už debatu o tom, jestli měl hrát na jiném povrchu, dál rozvádět nechtěl. Výsledek mluvil za něj. Jenže spor, který za tím stojí, sahá hlouběji než k jedné volbě kurtu.
Štěpánkova antuka: taktika, nebo provokace?
Původ celé polemiky je dohledatelný v rozhovoru pro iSport z konce srpna 2026. Štěpánek tam formuloval jasnou daviscupovou filozofii: po US Open by pro Američany byl týden na antuce „smrtelný“. Vzal by je do Ostravy, udělal to pro ně „co nejvíc nepříjemné“ a vsadil by se, že minimálně dva hráči z americké čtyřky by vůbec nepřijeli. Dodal pikantní detail, prý se dozvěděl, že Američané Čechům za hard děkovali.
Nebyla to jen řečnická figura. Antuka je objektivně nejslabší povrch americké generace kolem Sheltona a Tiena. Štěpánkův argument měl logiku: pokud můžeš soupeři vzít jeho nejsilnější zbraně, proč to neudělat? Jenže právě tady narazil na realitu, kterou neřídí taktická tabule.
Proč antuka v O2 areně nešla
Berdych hard nevymyslel u snídaně. Jiří Lehečka v rozhovoru pro iDNES přiznal, že antuka byla původně varianta číslo jedna. Pak ale vstoupily organizační a časové limity, položit antuku do O2 areny v požadované kvalitě se v daném termínu ukázalo jako neproveditelné. A hrát jinde? To by znamenalo vzdát se největší haly v zemi, vyprodané atmosféry a kulisy, o kterou tahle generace stála.
Podle oficiálních regulí Davis Cupu volí povrch i místo domácí země. Berdych tohle právo využil po konzultaci s hráči. Lehečka i Menšík se shodli, že na hardu se cítí nejsilnější. Kapitán sečetl plusy a minusy a rozhodl. Žádná improvizace, žádný vzdor vůči Štěpánkovi, prostě jiný výpočet.
Z provizoria na Floridě do pražské výlohy
Kontrast s loňskou kvalifikací v americkém Delray Beach byl přesně tím, co celou volbu rámovalo. Berdych tehdy Američany veřejně sepsul: šatny ze stavebních buněk za veřejnými záchody, žádná posilovna, na konci zápasu pár stovek diváků. Před pražskou odvetou stavěl příběh opačně, O2 arena jako daviscupový sen generace, plná hala, důstojné zázemí. Lehečka to pojmenoval přesně: zahrát si Davis Cup tady, to je to, proč tenis dělají.
Přesunout zápas do menší haly kvůli antuce by znamenalo obětovat právě tu kulisu, kterou Berdych rok budoval jako protiváhu floridského provizoria. Z jeho pohledu by to byl krok zpátky.
Víkend, který spor nezavřel, ale ztišil
Páteční singly skončily 1:1. V sobotu přišel moment, který mohl celou debatu obrátit: Pavlásek s Riklem ve čtyřhře vedli, měli čtyři mečboly, a prohráli 7:5, 3:6, 6:7(8). Česko rázem prohrávalo 1:2. Přesně ta chvíle, kdy se kritik může opřít do židle a říct: vidíte, na antuce by to bylo jinak.
Jenže pak přišel Menšík. Přetlačil Sheltona 5:7, 6:4, 6:3. A Lehečka v rozhodujícím pátém zápase uklidil Tiena 6:3, 7:5. Česko postoupilo do Final 8 v Boloni, kde se představí 24.–29. listopadu.
Dva pohledy, jedna daviscupová minulost
Štěpánkova kritika povrchu nebyla izolovaný výstřel. Ve stejném rozhovoru otevřel i starší spor o kapitánství po odvolání Jaroslava Navrátila a přímo řekl, že z něj Berdych „dělal měsíc trošku blba“. Vztah dvou mužů, kteří spolu vyhráli Davis Cup v letech 2012 a 2013, je podle jeho vlastních slov poznamenaný. Berdych tuhle rovinu veřejně nekomentoval ani před zápasem, ani po něm.
Podle nás nejde o osobní válku, ale o střet dvou legitimních daviscupových filozofií. Štěpánkova říká: obětuj program, ztíž to soupeři, i kdyby to znamenalo menší halu a horší kulisu. Berdychova říká: vezmi v úvahu hráče, logistiku a maximální domácí efekt. Obě mají oporu v daviscupové historii. Jen jedna z nich ale v září 2026 stála na straně výsledkové tabule.
Berdych po víkendu debatu dál rozvádět odmítl. Při skóre 3:2 a postupu do Final 8 to byla nejsilnější odpověď, jakou mohl dát, žádná.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný