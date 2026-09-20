Reprezentant Chaloupek svým zkratem potopil Slavii. Kiks ještě jednou zopakoval

Neděle 20. září 2026, devátá minuta druhé půle šlágru Chance Ligy. Chaloupek si na vlastní polovině zpracuje balon kolem plzeňského Kabonga, první dotek čistý, sebevědomý, hodný stopera s reprezentačním razítkem. Jenže druhý moment nepřijde. Místo okamžitého řešení začne vymýšlet, jak sám přiznal po zápase: „Střet myšlenek.“ Zaváhání otevře brejk, na jehož konci skóruje Memić. Plzeň vede 1:0. A to nejhorší? Chaloupek totéž zopakuje ještě jednou.
Anatomie dvou stejných chyb
Klíčové na celém příběhu není, že ligový stoper udělal chybu. To se stává. Podstatné je, že ji udělal dvakrát, ve stejném typu situace, ve stejném zápase. Poprvé proti Kabongovi a Memićovi, podruhé proti Aduovi. Vzorec byl identický: dobrý první kontakt, pak zlomek vteřiny nerozhodnosti, pozdní volba varianty a ztráta.
Proč nezastavil akci faulem? Protože už měl žlutou kartu. Věděl to a vědomě se vyhnul taktickému zákroku. Bezpečnostní brzda neexistovala, a tak z váhání vznikl otevřený prostor. Poprvé z něj padl gól. Podruhé Adu šanci nevyužil, ale to už byla spíš plzeňská nedůslednost než Chaloupkova zásluha.
U hráče, který na jaře debutoval v seniorské reprezentaci a na MS 2026 odehrál 90 minut proti Jižní Koreji, se takový dvojitý výpadek čte tvrdě. Nejde o technický kolaps, jde o rozhodování pod tlakem. A právě to je disciplína, ve které se reprezentant od ligového stopera musí lišit.
Vykoupení vlastním gólem
Chaloupek ovšem nezůstal u chyb. V 74. minutě sám vyrovnal na 1:1 a posunul zápas do fáze, v níž Slavia mohla uplatnit svou mentální převahu. Že ji uplatnila, potvrdil Tomáš Chorý v nastavení, z opakované penalty rozhodl na konečných 2:1.
Sám Chaloupek po zápase chyby neokecával. Mluvil o nerozhodnosti, o tom, že „začal vymýšlet“ a že od toho na hřišti není. Týden předtím, po porážce s Lens, zdůrazňoval psychickou sílu mužstva. Proti Plzni ji musel prokázat sám, a gól na 1:1 byl odpověď, kterou potřeboval hlavně on.
Plzeňský vzorec neexistuje
Nabízí se otázka, jestli má Chaloupek s Plzní dlouhodobý problém. Data říkají opak. V předchozích dvou ligových duelech proti Viktorii Slavia vyhrála 5:3 venku (listopad 2025) a 3:0 doma (květen 2026). V obou zápasech Chaloupek skóroval. Nedělní zaváhání je tedy spíš izolovaný výpadek než systémová slabina.
Trenér Trpišovský na tiskové konferenci nešel veřejně po konkrétních Chaloupkových zkratech. Řešil spíš to, že Plzeň Slavii „otupila zbraně“, chyběla energie a tlak ve vápně. Zápas podle něj dotlačila k výsledku mentalita týmu. A právě ta mentalita je v kontextu sezony důležitější než individuální kiks.
Slavia umí přežít vlastní chyby
Obrat proti Plzni nebyl první v sezoně 2026/27. Slavia už v srpnu otočila zápas s Pardubicemi na 2:1, na jaře zvládla totéž proti Olomouci. Po devíti kolech vede tabulku s tříbodovým náskokem na Liberec. Plzeň po porážce zůstala desátá.
Tohle je kontext, který Chaloupkovy chyby neomlouvá, ale zasazuje do proporce. Slavia má dost hloubky kádru i mentální rezervy, aby přežila zápas, v němž její klíčový stoper dvakrát selže ve stejné situaci. Otázka je, jestli si to může dovolit i v pohárové Evropě.
Chaloupek teď vstupuje do reprezentační pauzy pod novým koučem Deniou. Do ní si nese gól, dvě chyby a vědomí, že na jeho úrovni se „střet myšlenek“ neopakuje beztrestně.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl