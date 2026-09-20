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Reprezentant Chaloupek svým zkratem potopil Slavii. Kiks ještě jednou zopakoval

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Štěpán Chaloupek dvakrát ve stejném zápase zaváhal v přechodu do obrany. Poprvé z toho padl gól, podruhé hořela šance. Slavia přesto Plzeň porazila 2:1.
Reprezentant Chaloupek svým zkratem potopil Slavii. Kiks ještě jednou zopakoval

Reprezentant Chaloupek svým zkratem potopil Slavii. Kiks ještě jednou zopakoval

Zdroj: Zdroj fotografice: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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