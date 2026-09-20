Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Nová posila Slavie si plní sen. Díky střeleckému koncertu si Nowak zahraje se svým idolem

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pět gólů v osmi ligových zápasech stačilo Wiktoru Nowakovi k první nominaci do seniorské reprezentace Polska, po boku Roberta Lewandowského.
Nová posila Slavie si plní sen. Díky střeleckému koncertu si Nowak zahraje se svým idolem

Nová posila Slavie si plní sen. Díky střeleckému koncertu si Nowak zahraje se svým idolem

Zdroj: SK Slavia Praha
Reklama
Další články z SportyŽivě
Kanonýr Krčík promluvil o nečekaném vyhazovu z Plzně. Psychika drží, je to k smíchu
Kanonýr Krčík promluvil o nečekaném vyhazovu z Plzně. Psychika drží, je to k smíchu
Janek Ledecký v 64 letech předvedl na kruzích výkon, který nedá většina třicátníků. Fanoušci žasnou, po kom je Ester
Janek Ledecký v 64 letech předvedl na kruzích výkon, který nedá většina třicátníků. Fanoušci žasnou, po kom je Ester

Zpěvák zveřejnil více než minutové video z ranní rozcvičky na gymnastických kruzích. Fanoušci žasnou a...

Vorlický odehrál za Slovácko rekordních 74 minut a pak rázně srovnal kritiky ze sítí. Nejsme Slavia, vzkázal
Vorlický odehrál za Slovácko rekordních 74 minut a pak rázně srovnal kritiky ze sítí. Nejsme Slavia, vzkázal

Pět týdnů od prvních patnácti minut v dresu Slovácka nastoupil Vorlický poprvé v základu, a po zápase...

Lehečka skolil dvě americké hvězdy a odmítl nálepku hrdiny. Berdych pak poslal rýpanec šéfovi světového tenisu
Lehečka skolil dvě americké hvězdy a odmítl nálepku hrdiny. Berdych pak poslal rýpanec šéfovi světového tenisu

Česko postoupilo přes USA do finálového turnaje Davis Cupu. Rozhodující dva body přinesl Lehečka, kapitán...

Odstavený slávista Vorlický úřadoval v dresu Slovácka. Začíná druhou kariéru
Odstavený slávista Vorlický úřadoval v dresu Slovácka. Začíná druhou kariéru

Lukáš Vorlický nastoupil ve 24 letech poprvé v české lize od první minuty, a hned byl u obou gólů Slovácka...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.