Nová posila Slavie si plní sen. Díky střeleckému koncertu si Nowak zahraje se svým idolem

16. června podpis smlouvy. 26. července ligový debut v dresu Slavie. 18. září jméno na soupisce polského áčka pro Ligu národů. Tři měsíce, během nichž se dvaadvacetiletý záložník proměnil z hráče, který nestihl debutovat v polské Ekstraklase, v reprezentanta země se čtyřicetimilionovým fotbalovým trhem. Den před zveřejněním nominace řekl Nowak v rozhovoru pro Kanał Sportowy, že hra za národní tým je jeho „největší sen“. Sen se splnil dřív, než si kdokoli tipoval.
Z Wisły Płock přes Zabrze do Edenu
Nowakova cesta do Slavie nebyla přímočará. Do Górniku Zabrze přišel před sezonou 2025/26, jenže klub ho okamžitě poslal na hostování do druholigové Wisły Płock. Górnik sám později napsal, že „v Górniku nestihl debutovat“. Ve Wisłe ale odehrál 32 ligových zápasů, vstřelil čtyři góly a přidal jednu asistenci. Dostatečná vizitka na to, aby si ho Slavia vytipovala.
Přestup oznámený 16. června 2026 měl nezvykle transparentní finanční rámec: 2,4 milionu eur za Nowaka, opačným směrem dva hráči v souhrnné hodnotě 1,5 milionu eur, čistý doplatek tedy zhruba 22 milionů korun. Smlouva do června 2030. Slavia věděla, co kupuje, a dala najevo, že si za tím stojí.
Pět gólů, které změnily všechno
Nowak nečekal. Od prvního ligového startu 26. července sbíral góly tempem, které v Edenu u letních posil nebývá samozřejmé. Po osmi kolech Chance Ligy měl na kontě pět branek a jednu asistenci. V tabulce střelců ho předčil jen Matyáš Šubert se šesti zásahy; Nowak byl nejproduktivnějším hráčem Slavie a druhým nejlepším kanonýrem celé soutěže.
Pro srovnání: druhá polská letní posila Slavie, devatenáctiletý Oskar Kubiak, naskočil do prvního soutěžního zápasu až 5. září proti Zbrojovce Brno. Kubiak přicházel jako rozvojový talent s jiným výkonnostním horizontem. Nowak přicházel hrát hned, a hned taky střílel.
Nominace, která dává smysl
Polský svaz zveřejnil nominaci na zářijový a říjnový blok Ligy národů 18. září 2026. Nowak figuruje mezi deseti záložníky vedle jmen jako Piotr Zieliński, Sebastian Szymański nebo Nicola Zalewski. A ve stejném seznamu je i Robert Lewandowski.
Realisticky: Nowak bude v tomto okně spíš na lavičce, v rotaci, případně jako pozdní střídající hráč. Trenér Jan Urban má k dispozici zavedené hvězdy a Nowak teprve sbírá první seniorské reprezentační minuty. Zajímavý je ale jeho taktický profil: v U21 ho trenér Jerzy Brzęczek zkoušel i na pravém kraji obrany, což z něj dělá vícepozicovou variantu, ne jednoúčelového ofenzivního záložníka.
Polsko čekají čtyři zápasy: 25. září proti Bosně a Hercegovině ve Varšavě, 28. září ve Švédsku, 2. října doma s Rumunskem a 5. října v Zenici. Domácí duely se hrají na PGE Narodowym, vysílací práva drží polská TVP.
Co to znamená pro Slavii
Příběh Wiktora Nowaka je pro Slavii víc než příjemná epizoda. Je to ukázka fungujícího přestupového modelu: kup hráče s profilem reprezentanta do 21 let za rozumné peníze, dej mu okamžitou minutáž v lize i v Lize mistrů, a během jednoho léta z něj udělej jméno relevantní pro áčko silné evropské reprezentace.
Smlouva do roku 2030 dává Slavii silnou vyjednávací pozici. Pokud Nowak udrží produktivitu a přidá reprezentační minuty, zájem ze zahraničí přijde; věk, statistiky, Liga mistrů a áčko Polska jsou přesně kombinace, která zvedá cenu na přestupovém trhu. Krátkodobý odchod ale dává smysl jedině za nabídku, kterou Slavia nemůže odmítnout.
Kubiak mezitím na reprezentační sraz nedorazí. Den po nominaci do polské U21 oznámil Brzęczek, že devatenáctiletý obránce kvůli svalovým problémům chybí. Dvě polské posily Slavie, dva protichůdné příběhy jednoho září.
Nowak zítra oslaví dvaadvacáté narozeniny. Dárek si koupil sám, pěti góly v osmi zápasech.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl