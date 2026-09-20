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Chleba v kožichu jako vynikající večeře za pár korun: V tradičním receptu udělejte tyto 2 malé změny

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Chleba ve vajíčku znám od dětství, ale teprve verze se strouhaným sýrem mě přesvědčila, že tahle klasika má stále co nabídnout. Vznikne křupavý kožíšek, který změní celou strukturu jídla – a večeře je hotová za dvacet minut.
Obrázek k receptu Chleba v kožichu jako vynikající večeře za pár korun: Stačí přidat sýr, vejce a další přísady podle libosti

Obrázek k receptu Chleba v kožichu jako vynikající večeře za pár korun: Stačí přidat sýr, vejce a další přísady podle libosti

Zdroj: Chleba v kožichu s okurkou a cibulí. | Foto: Jan Dalecký - Cooky.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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