Chleba v kožichu jako vynikající večeře za pár korun: V tradičním receptu udělejte tyto 2 malé změny

jsem jako dítě snídala skoro každý víkend. Máma ho smažila na starém litinovém rendlíku a já stála u sporáku a čekala, až bude první hotový. Jenže teprve nedávno mi kamarádka ukázala trik, který tu klasiku posunul Chleba ve vajíčku o level výš – vmíchala do vajíčka hrst strouhaného sýra. Výsledek byl nečekaně dobrý: na povrchu chleba se vytvoří zlatavý, mírně křupavý kožíšek, zatímco uvnitř zůstane vláčný a měkký. Trocha sýra a změna velká
Tahle verze se u nás doma teď dělá skoro každý týden, hlavně když v kuchyni zbyde pár tvrdších krajíců. Fungují hlavně sýry, které se dobře taví –
. Parmazán přidá výraznější slanost, eidam, gouda, čedar nebo ementál ano, ale spíš jen trochu. Obsahuje víc vody a směs pak nemusí držet tak, jak by měla. mozzarella
A ještě jedna věc: vejce nejsou jen levná surovina. Podle Healthline jsou plnohodnotným zdrojem bílkovin, obsahují vitamíny B12, D a cholin, který podporuje funkci mozku. Takže tenhle večerní rychlík není jen levný – je i výživný.
Můj tip zní: Sýr vmíchejte do vajíčka ještě před namáčením chleba, ne až na pánvi. Vajíčko pak sýr rovnoměrně obalí celý povrch krajíce a při smažení vznikne kompaktní kůrčička, která se nerozpadá. Pokud sýr přidáte až na hotový chléb, roztaví se sice hezky, ale ten charakteristický kožíšek nedostanete. Recept na křupavý chleba v kožichu se strouhaným sýrem
Z níže uvedených surovin připravíte
6 porcí – akorát na večeři pro celou rodinu nebo na dva hladové dospělé s přílohou. Příprava: 10 minut Smažení: 15 až 20 minut Celkem: přibližně 25 až 30 minut Ingredience k přípravě
Základ: 6 krajíců tvrdšího chleba 1–2 vejce 200 g strouhaného sýra (eidam, čedar nebo gouda) sůl podle chuti olej na smažení
Na podávání: 1 cibule kečup nebo hořčice sterilované okurky nebo nakládané papriky Postup přípravy křupavého chleba ve vajíčku s nastrouhaným sýrem
1. Vejce rozklepněte do hlubokého talíře, osolte a důkladně rozšlehejte vidličkou. Přidejte
strouhaný sýr a vše promíchejte – směs bude hustší než klasické vajíčko, a to je přesně ono. Chleba v kožichu jako vynikající večeře za pár korun. | Foto: Jan Dalecký – Cooky.cz
2. Na pánvi rozehřejte
olej na středně vysokou teplotu. Olej musí být dostatečně horký, jinak se kožíšek nevytvoří a chléb se jen nasákne tukem.
3. Každý krajíc
chleba ponořte do vaječno-sýrové směsi a nechte ho chvíli ležet, aby se obal přichytil ze všech stran.
4. Krajíce pokládejte na rozehřátou pánev a smažte z každé strany
3 až 5 minut, dokud nezezlátnou. Sýr na okrajích lehce zkaramelizuje – to je ten moment, na který čekáte. Chleba v kožichu při smažení na pánvi. | Foto: Jan Dalecký – Cooky.cz
5. Mezitím oloupejte
cibuli a nakrájejte ji na tenká kolečka.
6. Hotový chléb přendejte na talíř, potřete kečupem nebo hořčicí, přidejte cibuli a plátky kyselé okurky. Celé jídlo skvěle doplní čerstvý zeleninový salát.
Chleba v kožichu po smažení na sádle. | Foto: Jan Dalecký – Cooky.cz Tipy redakce: Výběr sýra: Čedar nebo gouda dají výraznější chuť než eidam. Pokud chcete ještě intenzivnější výsledek, smíchejte dva druhy – třeba eidam s trochou parmazánu. Starší chléb je lepší: Čerstvý chléb se při namáčení rozpadá. Krajíce staré dva až tři dny drží tvar a lépe absorbují vaječnou směs bez rozmočení. Bez lepku: Recept funguje i s bezlepkovým chlebem, jen počítejte s tím, že se smaží o něco rychleji a snáze se připálí – hlídejte teplotu. Sytější verze: Před smažením položte na krajíc plátek šunky a přeložte ho napůl. Vajíčko a sýr ho obalí zvenku a vznikne něco mezi toustem a cordon bleu. Skladování: Hotový chléb v kožichu je nejlepší ihned. Pokud přece jen zbyde, ohřejte ho druhý den na suché pánvi bez oleje – vrátí se mu křupavost, mikrovlnka ho naopak rozmočí.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline