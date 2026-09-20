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AMD o 10 % zdraží čipy grafických karet, AI akcelerátorů a čipsety

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TSMC ohlásila několik vln zdražení - na letošní i příští rok. Podle čínského ChannelGate na ně AMD zareaguje zhruba 10% zvýšením cen některých čipů…
Navi 48

Navi 48

Zdroj: Tom's Hardware
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Tento článek byl publikován ze zdrojů diit.cz

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