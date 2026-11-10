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Češi lijí do záchodu bělidlo a žluté nánosy nemizí. Stačí tato věc z kuchyně a 1 noc

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Nalít do záchodu bělidlo je pro mnoho lidí první reflex, když se […]
Češi lijí do záchodu bělidlo a žluté nánosy nemizí. Stačí tato věc z kuchyně a 1 noc

Češi lijí do záchodu bělidlo a žluté nánosy nemizí. Stačí tato věc z kuchyně a 1 noc

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů PrimaProstor.cz

Web se věnuje interiérovému designu, zahradě a moderním trendům v bydlení. Přináší nápady, jak si zařídit útulný byt, praktické rady pro údržbu domácnosti i inspiraci na dekorace nebo renovace. Nechybí ani tipy na zahradní úpravy, pěstování či chytrá řešení pro úsporu prostoru. Články jsou psané...

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