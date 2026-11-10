Máte poblíž Z-BOX Zásilkovny? Nově si v něm vyzvednete i balík od Balíkovny

Foto: Magnific
Při objednávání zboží z internetových obchodů už nebude nutné vybírat mezi Balíkovnou a Z-BOXem Zásilkovny. Oba dopravci navázali spolupráci, díky které mohou zákazníci Balíkovny nově využívat také samoobslužné boxy konkurenční společnosti. Změna přichází v době, kdy se internetové obchody připravují na předvánoční nápor.
Zásilkovna provozuje v České republice téměř 6 800 Z-BOXů, které dohromady nabízejí přibližně 700 tisíc schránek. Jde o největší vlastní síť samoobslužných výdejních boxů v zemi. Nově se do ní zapojila také Balíkovna, která zákazníkům podle České pošty nabízí již více než 16 200 výdejních míst různých typů.
Pro běžného zákazníka jde především o rozšíření možností při výběru doručení. Pokud má například poblíž bydliště Z-BOX, ale internetový obchod využívá Balíkovnu, může si nově nechat zásilku doručit právě do něj. Nemusí kvůli tomu automaticky volit jiného dopravce.
Doručování zásilek
Foto: Magnific
Jak si nechat doručit balík od Balíkovny do Z-BOXu?
Princip je jednoduchý. Při
dokončování objednávky v internetovém obchodě zákazník vybere Balíkovnu. V nabídce jejích výdejních míst se nově mohou zobrazovat také Z-BOXy Zásilkovny. Stačí si zvolit dostupný box na vyhovujícím místě.
Důležité je, že dostupnost konkrétního Z-BOXu je nutné ověřit přímo při objednávce. Samotná spolupráce dopravců ještě neznamená, že se každý box automaticky objeví v nabídce každého internetového obchodu.
Po doručení zásilky dostane zákazník informaci o připravení balíku k vyzvednutí. Balíkovna běžně poskytuje vyzvedávací kód prostřednictvím SMS, e-mailu nebo mobilní aplikace. Při samotném vyzvednutí je potřeba postupovat podle pokynů dopravce a konkrétního typu boxu.
Pozornost si zaslouží také úložní doba. Ta se může řídit podmínkami příslušného dopravce, nikoliv pouze provozovatele boxu. Zákazníci by proto měli sledovat termín vyzvednutí uvedený v oznámení o doručení.
U zásilek na dobírku Balíkovna obecně vyžaduje zaplacení před otevřením samoobslužného boxu. Platbu lze provést elektronicky prostřednictvím jejích dostupných platebních možností.
Jeden Z-BOX už využívá pět dopravců
Spolupráce se státní Balíkovnou není prvním případem, kdy Zásilkovna zpřístupnila svou infrastrukturu konkurenci. Jako první začala její síť v roce 2025 využívat společnost DPD. V říjnu letošního roku se připojily DHL Express a PJ Expedis.
Společně se samotnou Zásilkovnou tak nyní stejnou infrastrukturu využívá pět přepravních společností.
Sdílení boxů má také praktický význam pro jejich kapacitu. Jednotliví dopravci si mohou schránky rezervovat elektronicky na konkrétní den. Systém společnosti Packeta následně průběžně vyhodnocuje obsazenost sítě a snaží se předcházet jejímu přetížení.
Právě před Vánocemi, kdy objem doručovaných zásilek výrazně roste, bude tento způsob spolupráce důležitý. Zůstává však otázkou, nakolik dokáže zabránit situacím, kdy jsou oblíbené boxy plné a dopravce musí zásilku uložit jinde.
Výhodu by mohly pocítit také menší obce a okrajové části měst. Tam, kde již samoobslužný box stojí, nemusí další dopravce nutně instalovat vlastní zařízení, aby mohl nabídnout místním obyvatelům výdej zásilek. Zákazníkům současně odpadá potřeba hledat různé boxy podle toho, která společnost balík přepravuje.
Zásilkovna od sdílení očekává rovněž efektivnější rozvoz. Namísto několika samostatných zastávek na různých adresách lze do jednoho zařízení doručit větší množství zásilek. To však samo o sobě nezaručuje nižší počet ujetých kilometrů, protože do stejného boxu nadále mohou zajíždět dodávky různých přepravců.
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