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Tragický požár v Doksech: Obětí byli bezdomovci, zemřeli na otravu dýmem

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Při víkendovém požáru opuštěného zemědělského objektu v Doksech zemřeli muž a žena, kteří objekt využívali k přespávání. Podle výsledků soudní pitvy podlehli otravě oxidem uhelnatým, expertiza vyloučila cizí zavinění. Příčinu vzniku požáru i celkovou výši škody vyšetřovatelé nadále objasňují.
Tragický požár v Doksech: Obětí byli bezdomovci, zemřeli na otravu dýmem

Tragický požár v Doksech: Obětí byli bezdomovci, zemřeli na otravu dýmem

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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