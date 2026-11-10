Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Jaro, léto, Kotek, zima. Vojta Kotek reagoval na vtípky o své všudypřítomnosti a slíbil, že v prosinci zase zmizí

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Tři pořady na jedné stanici, jeden moderátor. Vojta Kotek na podzim pokryl Primu tak hustě, že si z toho diváci začali dělat legraci.
Vojtěch Kotek

Vojtěch Kotek

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:42

Reklama
Další články z VIPživot.cz
Nikol Leitgeb omylem poslala lidi platit za masáž místo na charitu. „Vůbec mi to nedošlo," omlouvala se ve videu
Nikol Leitgeb omylem poslala lidi platit za masáž místo na charitu. „Vůbec mi to nedošlo," omlouvala se ve videu
Po smrti manžela našla oporu v letitém příteli. Halina Pawlowská po třinácti letech vztahu přiznala, že ji Czaban požádal o ruku
Po smrti manžela našla oporu v letitém příteli. Halina Pawlowská po třinácti letech vztahu přiznala, že ji Czaban požádal o ruku

Halina Pawlowská potvrdila, že ji partner Karel Czaban po třinácti letech společného života požádal o ruku....

Kvůli jednomu videu přišla Ornella o miliony a bydlí v nerekonstruovaném domě. Kokta přiznal, že chyba byla jen na jeho straně
Kvůli jednomu videu přišla Ornella o miliony a bydlí v nerekonstruovaném domě. Kokta přiznal, že chyba byla jen na jeho straně

Jedno staré domácí video stálo rodinu Koktových zhruba čtyři miliony korun na ušlých reklamních...

Annelie porušila pravidla Zrádců a režisér Krug zuřil jako nikdy. „Byl jsem nejnaštvanější za všechny série," přiznal
Annelie porušila pravidla Zrádců a režisér Krug zuřil jako nikdy. „Byl jsem nejnaštvanější za všechny série," přiznal

Režisér Markus Krug poprvé veřejně popsal situaci, která ho v české verzi Zrádců rozzuřila víc než cokoli...

Studentům dávají omluvenky, aby šli demonstrovat, a já platím poplatky. Ivan Vyskočil se pustil do ČT i stávkujících
Studentům dávají omluvenky, aby šli demonstrovat, a já platím poplatky. Ivan Vyskočil se pustil do ČT i stávkujících

Herec Ivan Vyskočil vystoupil na demonstraci před Českým rozhlasem a rozpoutal spor, který daleko přesáhl...

Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...

Všechny články tohoto autora →
VIPživot.cz
Další články z kategorie Celebrity
Zobrazit více
Celebrity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.