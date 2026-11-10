Ve středu ráno ohrozí dopravu ledovka. Zkomplikuje dopravu ve třech krajích

Ve středu ráno ohrozí dopravu ledovka. Zkomplikuje dopravu ve třech krajíchPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ve středu ráno ohrozí dopravu ledovka. Zkomplikuje dopravu ve třech krajíchZdroj: 123rf
Článek byl publikován 10.11.2026 12:19
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