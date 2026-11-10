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Češi je každou zimu věší na stromy. Málokdo tuší, jak nebezpečné mohou být pro ptáky i psy

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Lojové koule v plastových síťkách patří k nejčastějším chybám při zimním přikrmování. Jemná plastová vlákna mohou ptákům zlomit nohu a po pádu na zem představují smrtelné riziko pro psy. Bezpečné řešení je přitom snadné.
Sýkora koňadra krmící se v zahradním krmítku v zimě

Sýkora koňadra krmící se v zahradním krmítku v zimě

Zdroj: Mirus255 / Wikimedia CC BY 4.0
Doba čtení 10 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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