Češi je každou zimu věší na stromy. Málokdo tuší, jak nebezpečné mohou být pro ptáky i psy

Lojové koule v plastových síťkách patří k nejčastějším chybám při zimním přikrmování. Jemná plastová vlákna mohou ptákům zlomit nohu a po pádu na zem představují smrtelné riziko pro psy. Bezpečné řešení je přitom snadné.
S příchodem prvních ranních mrazů zaplní regály supermarketů i hobbymarketů tisíce pestrobarevných lojových koulí. Prodejci je nabízejí v praktických baleních po šesti či deseti kusech, každou pečlivě zabalenou v tenkém plastovém pletivu se závěsným očkem. Pro běžného milovníka přírody představuje takový nákup ideální a rychlé řešení. Stačí přijít na zahradu nebo balkón, najít vhodnou větev a kouli jednoduše pověsit. Pohled na hodující sýkory hřeje u srdce a člověk má pocit, že udělal pro přežití užitečných pěvců v kruté zimě maximum.
Tento rozšířený a na první pohled nezištný zvyk však v sobě skrývá závažná rizika, o kterých většina lidí nemá nejmenší tušení. Zelené, žluté i červené plastové síťky fungují v korunách stromů jako zrádné pasti na jemné ptačí končetiny. Ještě horší scénář pak nastává ve chvíli, kdy ohlodaný zbytek koule spadne z větve do trávy nebo sněhu. Pro procházející psy v zahradách a městských parcích představuje voňavá směs loje a semen neodolatelnou kořist, kterou bleskově spolknou i s nestravitelným obalem. Následky bývají fatální a končí urgentními operacemi na veterinárních klinikách.
Odborné instituce a záchranné organizace před tímto způsobem přikrmování dlouhodobě varují. Zásady bezpečného přikrmování a ochranu volně žijícího ptactva systematicky prosazuje
Česká společnost ornitologická, která doporučuje plastové obaly zcela eliminovat. Každoroční případy zmrzačených ptáků uvízlých v pletivu eviduje Národní síť záchranných stanic, kterou koordinuje Český svaz ochránců přírody. Před riziky pozření nerozpustných cizích těles u domácích mazlíčků varují veterinární lékaři zastřešení organizací Komora veterinárních lékařů ČR i dozorové orgány v čele s institucí Státní veterinární správa. Širší dopady znečištění volné krajiny nerozložitelnými plasty a mikroplasty pak dlouhodobě sleduje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Pomáhat ptákům v zimním období je chvályhodné a pro zachování biodiverzity na našich zahradách nesmírně důležité. Způsob, jakým jim potravu předkládáme, však musí být stoprocentně bezpečný pro všechny zúčastněné tvory. V následujících kapitolách rozebereme přesné anatomické důvody ptačích úrazů, vysvětlíme mechanismus střevní neprůchodnosti u psů a ukážeme moderní drátěná krmítka i jednoduché kutilské recepty na domácí tukové směsi.
Praní na 30 a 40 stupňů může přispívat k zápachu pračky. Uvnitř se hromadí nečistoty a bakterie Smrtící plastové pouto: Jak jemná vlákna lámou ptákům nohy
Anatomie ptačí končetiny je dokonalým dílem přírody. Sýkora koňadra, modřinka, brhlík lesní i mlynařík mají prsty zakončené ostrými zahnutými drápky, které jim umožňují bleskurychle šplhat po svislé kůře stromů a viset na větvích v nejrůznějších polohách. Tento evoluční nástroj se však při kontaktu s umělým materiálem stává jejich největší slabinou. Plastové síťky na lojové koule jsou pletené z mimořádně pevných syntetických vláken, obvykle z polypropylenu nebo polyethylenu.
Když se pták snaží z koule vyzobávat tuk a semena, musí se na houpající se síťce pevně udržet. Drápek velmi snadno vklouzne do miniaturního oka pletiva. Ve chvíli, kdy ptáka vyplaší kolemjdoucí člověk, pes nebo dravý krahujec, zvíře se pokusí prudce vzlétnout. Místo úniku však nastává panika. Pevné plastové vlákno nepovolí, naopak se pod tahem těla okamžitě smyčkou utáhne kolem prstu nebo celého běháku.
Pták se začne zoufale zmítat, což vede k těžkým zraněním. Tenké vlákno funguje jako ostrá čepel: zařízne se do kůže, přeruší krevní zásobení končetiny a nezřídka způsobí otevřenou zlomeninu kosti. Pták zůstane viset hlavou dolů. Pokud k němu nedorazí pomoc během několika desítek minut, nastává pomalá a krutá smrt vysílením a podchlazením. V mrazivé noci visící pták ztrácí tělesné teplo obrovskou rychlostí a do rána umrzá, případně se stává bezbrannou kořistí toulavých koček.
Noční můra pejskařů: Proč spadlá koule končí operací žaludku
Riziko lojových koulí v síťkách nekončí v korunách stromů, ale přesouvá se na zemský povrch. Lojová hmota vlivem kolísání teplot, slunečních paprsků a ptačího klování postupně měkne nebo křehne. Dříve či později se stane, že celá koule nebo její podstatný zbytek vypadne z pletiva ven, případně se utrhne celé plastové očko a koule se zřítí do trávy pod strom.
Drátěné krmné koše umožňují ptákům bezpečný přístup k loji bez rizika zamotání drápků do plastových vláken.
Pro psa na procházce představuje ležící koule magnet. Hovězí lůj smíchaný se slunečnicovými semínky intenzivně voní a většina psů neváhá ani vteřinu. Zvláště temperamentní plemena jako labradoři, zlatí retrívři, bíglové či stafordi nezkoumají obsah a zvyk jim velí kořist okamžitě a bez kousání celou spolknout. Spolu s tukem tak do žaludku putuje i celá plastová síťka.
Zatímco lůj a semena žaludeční šťávy snadno rozloží, syntetický plast je vůči kyselinám naprosto imunní. Síťka se v žaludku nerozpustí, ale začne putovat trávicím traktem do tenkého střeva. Zde vzniká akutní stav známý jako mechanický ileus neboli neprůchodnost střev. Pružná síťka se natáhne do podoby lineárního provazce. Peristaltika střeva se snaží cizí těleso posunout dál, střevní stěna se na něj navlékne jako harmonika a ostrá plastová vlákna se začnou zařezávat do prokrvené tkáně.
Pokud majitel situaci nepodchytí včas, dochází k nekróze a proděravění střeva s následným únikem obsahu do břišní dutiny a rozvojem těžké sepse. Příznaky zahrnují opakované zvracení, apatii, nechutenství a silnou bolestivost břicha při dotyku. Záchrana psa vyžaduje okamžitý převoz na veterinární kliniku, rentgenové vyšetření s kontrastní látkou a náročnou břišní operaci. Náklady na takový zákrok se běžně pohybují mezi dvaceti až padesáti tisíci korunami, nemluvě o riziku, že zvíře zákrok nemusí přežít.
Srovnání pěti způsobů předkládání loje a jejich rizik pro zvířata
Zimní dokrmování tukem lze provádět bezpečně, ekologicky a bez zbytečného ohrožování volně žijících i domácích zvířat. Klíčem je volba správného typu krmítka a úplné vyloučení volných plastových obalů. Následující tabulka porovnává pět nejběžnějších způsobů předkládání lojových směsí a hodnotí jejich bezpečnost.
ZPŮSOB KRMENÍ BEZPEČNOST PRO PTÁKY RIZIKO PRO DOMÁCÍ PSY DOPORUČENÍ REDAKCE Koule v plastové síťce na větvi Velmi nebezpečné, hrozí zachycení drápků a zlomeniny Extrémní, po pádu na zem hrozí obstrukce střev Zcela nevhodné, nikdy nepoužívat v síťce Drátěný kovový válec bez sítěk Zcela bezpečné, ptáci mají stabilní pevnou oporu Téměř nulové, koule zůstávají pevně uzavřeny uvnitř Ideální řešení, pojme několik koulí najednou Kovová pružinová spirála Bezpečné, pružina drží kouli a nepruží drápky Velmi nízké, koule nevypadne ani při silném větru Vhodné pro menší balkóny a zahrady Závěsná šiška plněná lojem Zcela přirozené, imituje přirozenou potravu Nulové, obsahuje pouze přírodní materiály bez plastu Skvělá aktivita pro rodiny s dětmi Dřevěný krmný špalek s otvory Výborné pro strakapoudy, brhlíky i sýkory Nulové, pevně ukotvené na kmeni stromu Trvanlivé kutilské řešení na celou zimu Plastový odpad a mikroplasty: Proč prázdné obaly hyzdí českou přírodu
Vedle přímého ohrožení zvířecích životů představují plastové síťky obrovskou a zcela zbytečnou ekologickou zátěž. Každou zimu se v České republice spotřebují miliony lojových koulí. Pokud by každá z nich visela v samostatné plastové síťce, bavíme se o tunách jemného polypropylenového odpadu vyvěšeného přímo do volné přírody.
Většina lidí po vyprázdnění koule prázdnou síťku ze stromu nesundá. Obaly zůstávají viset na větvích v parcích, lesích i zahradách po celé jaro a léto. Působením slunečního ultrafialového záření, deště a střídání teplot plast křehne a začíná se drolit. Z větví tak do půdy a spodních vod neustále padají mikroplastové částice, které znečišťují zahradní ekosystém.
Opuštěné prázdné síťky navíc zůstávají nebezpečné i v jarních měsících. Na jaře do nich mohou narazit vylétající netopýři nebo veverky shánějící potravu v korunách stromů. Přitom celému tomuto problému lze předejít jedním jednoduchým střihem nůžek přímo u kuchyňské linky před odchodem na zahradu.
Ptačí budku vybírejte podle druhu. Vletový otvor sám nestačí Jak krmit lojem bezpečně: Kovové válce, pružiny a odstřižení nůžkami
Pokud jste již v obchodě zakoupili lojové koule v síťkách, nemusíte je vyhazovat. Stačí si osvojit jedno základní pravidlo: do zahrady nesmí přijít ani centimetr plastu. Doma nad košem vezměte nůžky, plastovou síťku opatrně rozstřihněte, kouli vyjměte a plastové pletivo vyhoďte do žlutého kontejneru na tříděný odpad. Ještě lepší volbou je kupovat koule volně ložené v papírových krabicích nebo plastových kbelících, které lze opakovaně využít.
Drobnější druhy ptáků mají velmi jemné končetiny, které se v plastovém pletivu lojových koulí snadno polámou.
K předkládání vybalených koulí slouží specializovaná kovová krmítka. Nejpopulárnější variantou je drátěný krmný válec. Jde o kovovou trubici z pevného pletiva s oky o velikosti přibližně jeden až dva centimetry, opatřenou stříškou proti dešti a sněhu. Do válce se shora nasype tři až pět lojových koulí najednou. Ptáci se pohodlně usadí na pevných kovových drátech, které nepruží a nehrozí u nich zachycení drápku, a zobákem bezpečně odebírají potravu.
Další oblíbenou možností jsou kovové pružinové spirály. Tento jednoduchý závěs funguje jako klec, do které se vmáčkne jedna koule. Spirála ji drží natolik pevně, že ani silný vítr nebo nápor velkých ptáků, jako jsou straky a sojky, kouli nevytřese na zem. Krmítka vždy věste na přehledná místa do výšky alespoň jeden a půl až dva metry nad zemí, ideálně na tenčí větve daleko od hustých keřů, kde by mohla číhat lovící kočka.
Domácí výroba lojových pochoutek: Správný tuk a zákaz soli
Vynikající a zcela bezpečnou alternativou ke kupovaným výrobkům je domácí výroba tukových krmítek. Získáte tím stoprocentní kontrolu nad použitými surovinami a můžete si být jisti, že ptákům nabízíte prvotřídní energii bez chemických konzervantů a levných plnidel. Základem úspěchu je správná volba tuku.
Jediným správným tukem pro výrobu krmných směsí je čistý hovězí nebo skopový lůj. Hovězí lůj seženete u každého dobrého řezníka za symbolickou cenu. Jeho zásadní výhodou je vysoký bod tání, který se pohybuje kolem 45 až 50 stupňů Celsia. Díky tomu lůj zůstává pevný i při mírném oteplení a na přímém slunci netaje.
Naprosto nevhodné je naopak běžné vepřové sádlo nebo ztužené rostlinné tuky. Vepřové sádlo měkne již při teplotách kolem nuly. Pokud se pták do měkkého sádla opře, tuk se mu okamžitě dostane do prachového peří. Peří se slepí, ztratí svou izolační schopnost a pták v noci prochladne a zahyne. Stejně tak je přísně zakázáno používat jakékoliv zbytky z kuchyně, přepálené tuky nebo solené potraviny. Ptačí ledviny nedokážou zpracovat sůl a i nepatrné množství soli způsobuje ptákům selhání vnitřních orgánů.
Příprava směsi je snadná. Hovězí lůj nakrájejte na menší kousky a v hrnci na mírném plamenu pomalu rozpusťte. Do tekutého tuku vmíchejte směs semínek: černou slunečnici, ovesné vločky, drcené vlašské ořechy, proso a mák. Směs nechte mírně zchladnout a vlijte ji do formiček na muffiny, kelímků od jogurtu nebo do malých hliněných květináčů, kterých odtokovým otvorem předem provlečete pevný přírodní motouz s uzlem. Po ztuhnutí na mraze máte hotové dokonalé závěsné bábovky.
Dřevěný krmný špalek: Ideální kutilské řešení pro strakapoudy a brhlíky
Pro zručné kutily a majitele zahrad existuje ještě trvanlivější a vizuálně krásné řešení v podobě dřevěného krmného špalku. Toto krmítko dokonale imituje přirozené prostředí stromové kůry a s oblibou ho navštěvují druhy, které klasická krmítka často míjejí, například strakapoud velký, brhlík lesní nebo šoupálek.
Výroba zabere jen několik minut. Připravte si suché poleno z listnatého stromu, ideálně z břízy, dubu nebo ovocného dřeva, o průměru přibližně osm až dvanáct centimetrů a délce třicet centimetrů. Do horního konce zašroubujte pevné kovové očko s vrutem, na které uvážete provaz pro zavěšení.
Pomocí aku vrtačky a plochého vrtáku do dřeva o průměru dvacet pět až třicet dva milimetrů vyvrtejte po obvodu polena několik slepých otvorů do hloubky zhruba dva centimetry. Otvory vrtejte pod mírným úhlem směrem nahoru, aby do nich při dešti nezatékala voda. Teplou lojovou směs se semínky lžící nebo stěrkou vtlačte přímo do navrtaných otvorů a nechte zatuhnout. Špalek zavěste na strom. Získáte plně funkční krmítko, které stačí jednou za dva týdny z tepla dílny znovu doplnit čerstvým lojem.
Přikrmování ptáků v zimě je krásná činnost, která propojuje člověka s přírodou a zachraňuje životy tisíců drobných pěvců v mrazivých týdnech. Vyžaduje však zodpovědnost a znalost základních pravidel. Plastové síťky do přírody nepatří za žádných okolností. Odstřihněte je dřív, než kouli pověsíte na strom, a ochraňte jak sýkorky v korunách, tak psy na zemi. Ptáci vám vaši péči bohatě oplatí na jaře, kdy spolehlivě vyčistí vaši zahradu od škůdců.
Zdroje fotografií Sýkora koňadra na zahradním krmítku: Mirus255 / Wikimedia CC BY 4.0 Kovové závěsné krmítko na lojové směsi bez plastových sítěk: AVDLCZ / Wikimedia CC0 Sýkora modřinka na větvi v zahradě: Jacob Spinks / Flickr / Wikimedia CC BY 2.0