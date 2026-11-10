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Čistý dřez může přesto zapáchat po celé kuchyni. Jednoduchý zásah do odpadu odstraní zdroj problému

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Dřez je důležitou součástí každé domácnosti, o kterou je třeba řádně pečovat. Může se ale stát, že dřez začne zapáchat. Nelibé vůně se ale dá snadno zbavit.
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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