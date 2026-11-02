Lepší vývar? Babiččin trik s cibulí v mrazáku funguje

Když bychom měli hledat nějakou ingredienci, která se v kuchyních používá dnes a denně, nejspíše by se jednalo o obyčejnou cibuli. Právě tuto zeleninu lze využít ve spoustě pokrmů, kterým dodá skvělou chuť. Hodí se jak do polévek, tak tvoří základ guláše, případně jiných jídel. Cibule se dříve dávala celá do mrazáku. Tento trik našich babiček prostě a jednoduše fungoval. Dobře věděly, proč cibuli do mrazáku dávají a jaké benefity jim to v průběhu roku může přinést.
Cibule v mrazáku vydrží i několik měsíců
Cibule byla k dispozici kdykoli v roce. Babičky ji prostě vložili po sklizni do mrazáku a mohli si ji vzít kdykoli, kdy to zrovna chtěli a potřebovali ji k přípravě pokrmů. Samotné vložení cibule do lednice je triviální. Prostě ji jen dokonale očistíme a následně vložíme do mrazáku. Pořádně zmrzne a zakonzervuje se. Vytáhnout ji pak lze kdykoli dle potřeby.
Cibule se musí zmrazit pozvolně
Tato skutečnost je velmi důležitá. Při rozmrazování cibule se totiž dělá základní chyba. Rozmrazí se velmi rychle. Pokud se tak stane, cibule nejspíše ztratí na svých vlastnostech. Přijde o nějakou tu chuť i aroma. Pokud budeme cibuli rozmrazovat velmi pozvolna, nestane se vůbec nic. Získáme velmi kvalitní cibuli, která bude takřka jako čerstvá. Navíc při krájení nebude nijak štípat v očích, což je také vynikající.
Foto: Radek Štěpán
Tip: Cibule se při skladování nezkazí. Pomůže obyčejná mouka.
V polévce dokáže cibule doslova divy
Je to tak. Právě naše babičky používaly do vývaru mraženou cibuli. Ta mu dokázala dát potřebnou sílu. Jinými slovy, právě s cibulí byl vývar ještě silnější a plnější chuti. Postarala se také o menší kalnost polévky, která se jinak kalí poměrně hojně. Zejména kuřecí vývar bývá velmi kalný, pokud neodstraníme kaly z hladiny. Když cibuli pouze dáme přímo z mrazáku do vody a začneme pomalu vařit, nerozmrazí se šokově.
Zdroje info: Autor, Meta, tojenapad.sk, ireceptar.cz
Náhledové foto: Radek Štěpán
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