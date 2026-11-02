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Lepší vývar? Babiččin trik s cibulí v mrazáku funguje

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Když bychom měli hledat nějakou ingredienci, která se v kuchyních používá dnes a denně, nejspíše by se jednalo o obyčejnou cibuli. Právě tuto zeleninu lze využít ve spoustě pokrmů, kterým dodá skvělou chuť. Hodí se jak do polévek, tak tvoří základ guláše, případně jiných jídel. Cibule se dříve dávala celá do mrazáku. Tento trik našich babiček prostě a jednoduše fungoval. Dobře věděly, proč cibuli do mrazáku dávají a jaké benefity jim to v průběhu roku může přinést.
Cibule

Cibule

Zdroj: Radek Štěpán
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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