United jsou v sestupovém pásmu a chystají vyhazov trenéra. Pochettino by je stál přes 200 milionů korun

V neděli 8. listopadu večer se na Old Trafford slavilo, i když nebylo co. United dvakrát dotáhli dvougólové manko proti Aston Ville a v nastavení vyrvali remízu 4:4. Jako první tým v historii Premier League v jednom zápase dvakrát smazali dvoubrankovou ztrátu. Tabulka se ale nepohnula. Klub vstoupil do reprezentační pauzy na 18. místě s osmi body, bez ligové výhry v osmi zápasech. Michael Carrick po utkání uvedl, že počítá s tím, že na lavičce zůstane. O den později už britská média psala o jeho nástupci. A cenovka nejžhavějšího kandidáta vychází na zhruba 216,5 milionu korun. Nejde přitom o plat ani o celkovou cenu.
Remíza, která nic nezachránila
Čísla z prvních deseti kol jsou pro United historicky ponižující. Podle oficiálního webu Premier League jde o nejnižší pozici klubu v této fázi sezony od ročníku 1986/87. Tehdy mimochodem United v listopadu odvolali Rona Atkinsona a přivedli Alexe Fergusona.
Defenzivní statistika je ještě horší. Tým inkasoval ve všech soutěžích 30 gólů, společně nejvíc ze všech klubů pěti nejsilnějších evropských lig. Jediná výhra po deseti kolech je podle analytiků Opta společně nejnižší počet vítězství v této fázi od sezony 1930/31.
Sestup přesto zůstává spíš černým scénářem než pravděpodobností. Opta Analyst připomíná, že jde převážně o kádr, který minulou sezonu skončil třetí. Jeho model ale zvedl šanci na sestup z předsezonních 3,6 % na 20,9 %, tedy zhruba na jednu pětinu. Historie varuje: ze 41 týmů, které měly v Premier League po deseti kolech přesně osm bodů, jich 17 sestoupilo.
Kvůli pauze navíc United stráví v sestupovém pásmu nejméně 15 dní v řadě. Takovou sérii nezažili od roku 1986. Na záchranu jim chybí jediný bod. Ten ale mohou v listopadu získat až na Anfieldu.
Carrick: od smlouvy k odpočítávání
Ještě před půl rokem vypadal Carrick jako člověk, který klub uklidnil. Na jaře 2026 vyhrál deset z patnácti ligových zápasů, vrátil United do Ligy mistrů a BBC psala o jednání o dvouleté smlouvě. Podzim tuhle důvěru rozmetal během několika týdnů. Rozhodl o tom spíš rychlý rozpad výsledků i obrany po jeho plnohodnotném jmenování než jeden konkrétní zápas.
Oficiální oznámení o odvolání zatím neexistuje. Podle The Athletic, jehož zprávu převzala TNT Sports, klub dál tvrdí, že rozhodnutí nepadlo. Zdroje z okolí vedení ale očekávají změnu ještě před zápasem v Liverpoolu 22. listopadu. London Standard je ostřejší a píše, že United už se rozhodli Carricka odvolat.
Klíčový je detail o tom, kdo má poslední slovo. Podle The Athletic musí finální rozhodnutí schválit jak spolumajitel sir Jim Ratcliffe, tak majoritní vlastníci z rodiny Glazerů. Zda mezi oběma stranami panuje shoda, zatím žádný zdroj nepopsal.
Pochettino a klauzule, která není platem
Jméno, které se v Manchesteru skloňuje nejčastěji, patří Mauriciu Pochettinovi. ESPN ho označuje za favorizovaného kandidáta, BBC uvádí, že je přesunu do United otevřený. Mezi dalšími jmény figurují Eddie Howe a Julian Nagelsmann. Pochettino má ale proti oběma výhodu: zná Premier League z Tottenhamu i Chelsea a má pověst trenéra, který dokáže rychle zvednout intenzitu týmu.
Má to ovšem i háček. Od roku 2024 vede reprezentaci USA a v srpnu 2026 podepsal novou smlouvu až do roku 2030. Podle The Athletic obsahuje výkupní klauzuli zhruba 10 milionů dolarů, která platí pro vybraná prestižní angažmá. Podle kurzu ČNB z 10. listopadu to dělá přibližně 216,5 milionu korun.
Těch více než 200 milionů by nedostal Pochettino. Šly by americké federaci U.S. Soccer jako odstupné za trenéra, kterého se vzdává uprostřed nového projektu. A podle Standardu se klauzule nevztahuje na jeho realizační tým včetně dlouholetého asistenta Jesúse Péreze. Skutečný účet by tak byl vyšší, celková částka ale zatím nikde nezazněla.
Pro představu, co ta suma znamená v českých poměrech:
|Položka
|Částka
|Pochettinova klauzule (bez asistentů)
|cca 216,5 mil. Kč
|Evropské příjmy Sparty 2025/26
|248 mil. Kč
|Evropské příjmy Slavie 2025/26
|790 mil. Kč
|Roční rozpočet Sparty (Křivda / Čupr)
|800 až 900 mil. Kč / cca 1 mld. Kč
Samotné vyplacení trenéra ze smlouvy by tedy stálo zhruba pětinu až čtvrtinu ročního rozpočtu nejbohatšího českého klubu. Podle nás to není záchranná varianta, ale drahý pokus o okamžitý restart.
Komplikace jsou i praktické. Pochettino je během pauzy s americkým týmem v tréninkovém centru v Severní Karolíně a chystá se na zápasy Ligy národů CONCACAF s Haiti. Pro USA by jeho odchod znamenal víc než výměnu kouče. Podle oznámení U.S. Soccer měl on i jeho štáb po domácím mistrovství světa dostat širší vliv na mládežnické kategorie, vzdělávání trenérů i technické oblasti. Odchod by tak čtyřletý projekt přerušil po třech měsících.
Osm trenérů, stejný problém
Nejtvrdší otázku ale nepoložila tabulka, nýbrž Gary Neville. Bývalý kapitán United na Sky Sports vyjmenoval osm mužů, kteří klub vedli po Fergusonovi: Moyese, van Gaala, Mourinha, Solskjaera, Carricka, Rangnicka, ten Haga a Amorima. Problém podle něj není v jednom jménu. Vidí ho ve třech vrstvách: ve slabém náboru hráčů, v nedostatečném výkonnostním oddělení a ve vedení „od vlastníků a představenstva až po hráče na hřišti“. Už po porážce s Bournemouthem koncem října navíc kritizoval profesionalitu části kabiny a varoval, že odpovědnost nesmí znovu skončit jen u trenéra.
Peníze mu dávají za pravdu. Sky News spočítala, že výplaty odvolaným trenérům, jejich štábům a vysoce postaveným pracovníkům stály United od roku 2014 téměř 2,85 miliardy korun. Několik položek z té řady:
- Mourinho a jeho štáb: zhruba 570 milionů Kč
- Konec ten Haga a štábu: zhruba 300 milionů Kč
- Příchod Amorima a jeho lidí: zhruba 320 milionů Kč
- Celé Amorimovo angažmá podle BBC: kolem 1,09 miliardy Kč včetně příchodu, odpisu a maximálního odstupného
Pokud by klub teď vyplatil Carricka a k tomu zaplatil výkup Pochettina i se štábem, přidal by do té řady další stamiliony. Vzorec je pokaždé podobný: velká očekávání, propad, drahý konec a znovu stejná debata o vedení. Dá se čekat, že bez změn v náboru a řízení klubu by i Pochettino narazil na tytéž stropy jako jeho předchůdci.
Co United čeká v nejbližších týdnech
Ať bude na lavičce kdokoli, nový trenér nedostane čas na rozkoukání. Program podle oficiálního rozpisu Premier League:
|Datum
|Zápas
|22. 11.
|Liverpool vs. Manchester United (17:30)
|28. 11.
|Manchester United vs. Brentford
|2. 12.
|Newcastle vs. Manchester United
|5. 12.
|Manchester United vs. Coventry
|13. 12.
|Crystal Palace vs. Manchester United
|20. 12.
|Arsenal vs. Manchester United
Čeští diváci uvidí zápasy na kanálech CANAL+ Sport, které drží práva na Premier League až do sezony 2027/28. Hlavní utkání jsou dostupná i na Oneplay s českým a slovenským komentářem. Formálně je k 10. listopadu trenérem stále Carrick.
Na Anfield United přijedou buď s mužem, který si na jaře vybojoval smlouvu, nebo s devátým jménem v řadě, za které klub zaplatí přes 200 milionů korun jen proto, aby ho vůbec mohl zaměstnat. Tabulka jim v neděli 22. listopadu ukáže, jak rychle může nový trenér zabrat. Na Nevillovu otázku, zda tentokrát změna dosáhne i nad lavičku, zatím odpověď nemá nikdo.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner