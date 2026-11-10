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United jsou v sestupovém pásmu a chystají vyhazov trenéra. Pochettino by je stál přes 200 milionů korun

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Manchester United jsou po deseti kolech osmnáctí, nejníž od sezony 1986/87. Podle médií míří Carrick ke konci a nejžhavějším nástupcem je Mauricio Pochettino.
United jsou v sestupovém pásmu a chystají vyhazov trenéra. Pochettino by je stál přes 200 milionů korun

United jsou v sestupovém pásmu a chystají vyhazov trenéra. Pochettino by je stál přes 200 milionů korun

Zdroj: Depositphotos
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:14

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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