Nečas měl prsty ve všech gólech Colorada. Detroit odjel s nulou a čtyřmi inkasovanými brankamiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nečas měl prsty ve všech gólech Colorada. Detroit odjel s nulou a čtyřmi inkasovanými brankami
Článek byl publikován 10.11.2026 12:22
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