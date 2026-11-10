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První obloučky budou lyžaři v Krkonoších vykrajovat na konci listopadu

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Lyžařská sezona v Krkonoších by mohla odstartovat už za necelé tři týdny. SkiResort Černá hora - Pec plánuje otevřít první sjezdovky v pátek 27. listopadu, pokud to dovolí počasí. Lyžaři si ale připlatí. Ceny skipasů vzrostou v průměru o osm procent, online verze je levnější až o 40 procent.
První obloučky budou lyžaři v Krkonoších vykrajovat na konci listopadu

První obloučky budou lyžaři v Krkonoších vykrajovat na konci listopadu

Zdroj: SkiResort - ČERNÁ HORA - PEC
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 12:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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