Horní Maršov truchlí. Oblíbený hasič Martin zahynul při rybaření

„S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás tragicky opustil náš dlouholetý člen jednotky Martin ‚Judas‘ Juda,“ oznámili hasiči z Horního Maršova na sociálních sítích.
Martin Juda sloužil jako velitel družstva. Absolvoval kurzy pro práci s dýchací technikou a motorovou pilou, byl také strojníkem a řidičem hasičské techniky.
Během svého působení v jednotce zasahoval u řady významných požárů a podle svých kolegů se podílel na záchraně mnoha lidských životů.
„Judas byl nejen velitelem družstva a odborníkem na práci s motorovou pilou, ale především skvělým kamarádem, bavičem a člověkem, který nikdy nezkazil žádnou srandu. Svým humorem dokázal pobavit nejen nás hasiče, ale i široké okolí,“ vzpomínají hasiči.
Nechyběl u zásahů ani společných akcí
Martin Juda nebyl pouze členem výjezdové jednotky. Patřil také k lidem, kteří se pravidelně zapojovali do společenského života v Horním Maršově.
Nechyběl na kulturních akcích pořádaných hasiči a podle kolegů se s úsměvem staral o to, aby návštěvníkům nechybělo občerstvení ani pivo Krakonoš.
„Judas nám bude nesmírně chybět. Nejen jako člen jednotky, ale především jako kamarád, který byl nedílnou součástí našeho kolektivu,“ uvedli hasiči.
Čtyři Češi vyrazili na moře
Osudnou se Martinu Judovi stala jeho velká vášeň, kterou bylo rybaření. Byl součástí skupiny českých turistů, která vyrazila do Norska.
Čtyři muži si v pátek ráno pronajali otevřený motorový člun a vypluli na moře u ostrova Averöya nedaleko města Kristiansund na západním pobřeží země. Zpátky se měli vrátit ještě před setměním. Když nedorazili, rozjela se rozsáhlá pátrací akce.
Do hledání se zapojil také vrtulník. Záchranáři následně našli tělo jednoho z mužů. V sobotu objevili také značně poškozený člun, který byl podle norské veřejnoprávní stanice NRK převrácený. Na jeho palubě už nikdo nebyl.
České ministerstvo zahraničí potvrdilo, že všichni čtyři muži byli občany České republiky.
„V rámci pátrací akce bylo zatím nalezeno jedno tělo, po dalších třech pohřešovaných osobách se nadále pátrá. Místní policie bohužel v současné době nepředpokládá, že by někdo z pohřešovaných nehodu přežil,“ uvedlo ministerstvo pro Seznam Zprávy.
Pátrání komplikovalo špatné počasí a tma. Norská policie později oznámila, že akce přešla do nové fáze a záchranáři už nepředpokládají nalezení přeživších. Další postup závisí na podmínkách na moři.