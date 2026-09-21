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Obrněnec obalený řetězy proti dronům: modul Topaz dává ukrajinskému BTR-4E pět druhů výzbroje, ruský BTR-82A jen dvě

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Ukrajina přivezla na polský veletrh MSPO v Kielcích obrněnec BTR-4E Bucephalus, který je od mříží po sedačky předělaný podle toho, co dnes na frontě ničí techniku. Nová věž, protiminová sedadla i rampa pro pěchotu hotové jsou. Objednávka státu na rok 2026 ne.
Obrněnec obalený řetězy proti dronům: modul Topaz dává ukrajinskému BTR-4E pět druhů výzbroje, ruský BTR-82A jen dvě

Obrněnec obalený řetězy proti dronům: modul Topaz dává ukrajinskému BTR-4E pět druhů výzbroje, ruský BTR-82A jen dvě

Zdroj: Foto: spoilt.exile from Kyiv, Ukraine - licence CC BY-SA 2.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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