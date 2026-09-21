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Polovinu výnosu z investic si nastavujete sami. Většinou omylem.

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Investování vypadá jako matematika. Ve skutečnosti je to z velké části psychologie a vědě se ji v posledních letech podařilo změřit. Pojďme si projít pět situací, které zná každý, kdo někdy investoval, a podívat se, co o nich říkají data. Kolik z toho je vlastně o trhu Začněme číslem, které stojí za zapamatování. Dva výzkumníci Číst více...
investovani a psychika

investovani a psychika

Zdroj: 5minutvedy.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů 5 minut vědy

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